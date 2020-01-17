Египет назвал бюро турецкого агентства Anadolu «фабрикой троллей»

Каирское бюро крупнейшего турецкого информационного агентства Anadolu стало «фабрикой троллей», заявило МВД Египта.
Ведомство обвинило сотрудников бюро в распространении «ложной информации» и связях с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России), передает «Интерфакс».
Бюро Anadolu в Египте было закрыто в 2013 году «из-за превышения сотрудниками агентства полномочий, данных аккредитацией», передает РИА «Новости».
Anadolu сообщает, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, передает ТАСС.
МВД Египта пояснило, что задержаны четверо сотрудников «турецкого информационного электронного комитета», действовавших «под прикрытием исследовательского центра, основанного «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России).
Генпрокурор Египта постановил в четверг освободить журналистов и административных сотрудников, задержанных в рамках расследования деятельности представительства Anadolu в Каире.
Напомним, в 2013 году в Египте на фоне волны народного недовольства армия Египта отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси, а движение «Братья-мусульмане» (запрещено в России) было объявлено террористической организацией.
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Последнее: Каирское бюро крупнейшего турецкого информационного агентства Anadolu стало «фабрикой троллей», заявило МВД Египта. Ведомство обвинило сотрудников бюро в распространении «ложной информации» и связях с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России), передает «Интерфакс». Бюро Anadolu в Египте было закрыто в 2013 году «из-за превышения сотрудниками агентства полномочий, данных аккредитацией», передает РИА «Новости». Anadolu сообщает, что во […]
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