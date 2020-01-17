Ученые: Синий цвет помогает в лечении черепно-мозговых травм

17.01.2020, 6:04, Разное

Синий цвет способен вылечить человека, у которого диагностировали черепно-мозговую травму. К данным выводам пришли американские ученые.
Регулярное утреннее воздействие голубого оттенка определенной длины волны возобновляет циркадный ритм, контролирующий сон. Исследователи обнаружили это благодаря людям с черепно-мозговой травмой. Улучшение качества сновидений повлияло на умственные способности больных и работу их мозга. Те пациенты, у которых было сотрясение центрального отдела нервной системы, испытывали дезориентацию и на некоторое время лишались сознания после повреждения. Тем не менее это не всегда происходило, и многие не понимали, что получили вышеназванную травму.

Работники медицинского колледжа Тусона провели эксперимент, в котором приняли участие личности с подобной проблемой. Ученые использовали кубовидное устройство, излучающее синий цвет, которому подвергались испытуемые. Оказалось, подобная цветовая гамма предотвращала выработку мозгом мелатонина, который вызывает ощущение сонливости и «заставляет» серое вещество засыпать. Когда лицо поддавалось влиянию голубого цвета утром, элемент перемещал биологические часы так, что вечером мелатонин помогал уснуть.

В результате лечения пациенты просыпались на час раньше, чем до начала исследования. Также они смогли улучшить свою скорость и эффективность в изучении мозговых ходов. Кроме этого, увеличился объём в пульвинальном ядре, отвечающем за зрительное внимание. По словам ученых, цвет не может быть плохим или хорошим. Важно то, как и когда его использует человек.



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Последнее: Синий цвет способен вылечить человека, у которого диагностировали черепно-мозговую травму. К данным выводам пришли американские ученые. Регулярное утреннее воздействие голубого оттенка определенной длины волны возобновляет циркадный ритм, контролирующий сон. Исследователи обнаружили это благодаря людям с черепно-мозговой травмой. Улучшение качества сновидений повлияло на умственные способности больных и работу их мозга. Те пациенты, у которых было сотрясение […]

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