Трамп назвал заявления Парнаса очередной «фальшивкой»

Президент Дональд Трамп и члены его администрации опровергли заявления Льва Парнаса, бывшего партнера Руди Джулиани, личного юриста президента. По словам Парнаса, Трамп знал о давлении, которое оказывалось на власти Украины для того, чтобы инициировать расследование в отношении Джо Байдена, возможного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

Льву Парнасу предъявлены обвинения в незаконных пожертвованиях в избирательную кампанию Трампа.

«Это теперешняя фальшивка. Он [Парнас] пытается, вероятно, заключить для себя сделку [со следствием]», — сказал президент, общаясь с журналистами в Овальном кабинете днем в четверг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем выпустила заявление, в котором говорится, что обвинения Парнаса исходят от «человека, который вышел на свободу под залог за совершение федеральных преступлений и отчаянно пытается уменьшить свой тюремный срок».

Заявление Белого дома о словах Парнаса было опубликовано в тот самый день, когда в Сенате формально начались разбирательства по вопросу импичмента президента Трампа. Палата представителей в среду передала в Сенат статьи импичмента, обвинив главу государства в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

В интервью американским новостным изданиям Парнас заявил, что президент знал о попытках Руди Джулиани инициировать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.

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Последнее: Президент Дональд Трамп и члены его администрации опровергли заявления Льва Парнаса, бывшего партнера Руди Джулиани, личного юриста президента. По словам Парнаса, Трамп знал о давлении, которое оказывалось на власти Украины для того, чтобы инициировать расследование в отношении Джо Байдена, возможного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году выборах. Льву Парнасу предъявлены обвинения в незаконных пожертвованиях […]