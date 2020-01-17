Мнение: О большой личной катастрофе Владимира Путина

Вот что удивительно. Даже либеральные эксперты и аналитики начали превозносить мудрость анонсированной намедни конституционной #реформы. Мол, нынешний российский президент Владимир #Путин снова всех переиграл, найдя изящное системное решение общеизвестной «проблемы-2024». Не только себя обезопасил от рисков трансферта, но и всю страну. Причём на годы и десятилетия вперёд.

И все с удовольствием разбирают предстоящий переход от авторитарно-президентской республики с Вождём в центре всего сущего к парламентско-президентской с её системой сдержек и противовесов. Полноте, господа… Совсем не это главное!

А в главном – уже намечается и возможно произойдёт вот что…

Во-первых, тупик. Организационный и правовой.

Как минимум три серьёзных, на грани непреодолимых, преграды уже выросли на пути практической реализации озвученных пожеланий Владимира Путин­а. Преодолеть их не удастся в озвученные сроки – к концу летней сессии парламента.

И первая преграда тут – легальность. Минимум три президентских инициативы требуют особого механизма их имплементации в Основной закон. Механизма чёткого, конституционного и… на сегодняшний день пока не существующего. Ни приоритет национального законодательства над международными договорами, ни установление МРОТ в качестве нижней планки оплаты труда, ни закрепление в Конституции обязательной индексации пенсий невозможно без изменения конкретных статей из глав 1-й и 2-й. А оно, в свою очередь, может быть осуществлено только путём созыва Конституционного собрания и принятия им новой Конституции РФ. Причём за необходимость таких изменений предварительно должны проголосовать 60% депутатов и 60% сенаторов.

Не проблема? Отнюдь. Ибо такое собрание может быть созвано в порядке, установленном специальным федеральным конституционным законом. Которого пока не существует не только в действующей нормативной базе, но даже и в виде законопроекта. И хотя мы знаем прецеденты, когда российский #парламент утверждал правовые новеллы почти моментально, это всё равно недели и месяцы, которых в запасе у Кремля нет. Ему нужно успеть закончить с правками Основного закона ещё в текущую парламентскую сессию, ведь после каникул вступит в действие целый ряд конституционных ограничений, де-факто делающих запланированные #реформы невозможными.

Именно поэтому, кстати, была выбрана такая правовая кракозябра – Рабочая группа при президенте для подготовки изменений в Конституцию (вместо Конституционного собрания) и некое голосование граждан по указу президента (вместо вполне понятного и легального референдума). Но это означает, что #законность указанных процедур изначально сомнительна.

Кроме того, возникает сразу и вторая преграда тут – легитимность. Начиная с того, что разрабатывать изменения в Основной закон будут в основном люди если и не случайные, то от конституционного права страшно далёкие – врачи, режиссёры, писатели, активисты, пианисты и профсоюзные боссы, чьи стройные ряды разбавлены пятком экспертов. Конечно, по факту всем им уготована роль послушного штампа, а сам документ родится в недрах Государственно-правового управления президентской администрации, но такой правовой конструкт уже по определению не может быть ни репрезентативным, ни легитимным.

Да и некое голосование по изменениям в Конституцию, проводимое на основе будущего указа президента России, с легитимностью тоже не дружит. Ибо в действующем законодательстве как раз недвусмысленно записано, что такого рода всенародное голосование граждан РФ по законопроектам… и другим вопросам государственного значения проводится именно в форме референдума – и никак иначе. Закон «О референдуме», кстати, отметит в этом году первый полноценный юбилей. И символично, что на него #Кремль именно сейчас положил здоровенный болт.

Всё это вместе взятое делает пока ещё не разработанные изменения Конституции априори нелегитимными, даже в случае утверждения их депутатами, сенаторами и заксобраниями регионов.

Ну а третья препона порождена как раз той самой идеей плавного трансферта, ради которой и затевалась вся эта бодяга с конституционными правками и поправками. Имя ей – Госсовет, о котором до сих пор нет чёткого представления даже у главы государства.

Тут возникает дилемма. Чтобы вписать этот пока что совещательный орган в систему государственной власти, наделив его внятными полномочиями и прерогативами, потребуется переписать изрядную часть действующей Конституции, включая и ряд её защищённых статей. А это опять же возвращает нас к необходимости созыва Конституционного собрания со всеми проблемами, задержками и затяжками, описанными выше.

Есть, конечно, вариант, когда Госсовет появится в Конституции как полноправный орган при президенте, как Совбез, например. Тогда он сможет действовать на основании специального федерального закона, который, впрочем, тоже ещё предстоит разработать и принять. Но тут возникает #вопрос, зачем такой зависимый и вторичный орган Владимиру Путину, когда основная идея трансферта заключается как раз в том, чтобы поставить Национального Лидера™ над официальной #власть­ю – как президентской, так и парламентской.

Разумеется, все эти соображения легитимности и законности можно проигнорировать, а изменения – прогнуть или продавить: технические возможности есть. Но это сразу ставит проводимые #реформы в зависимость от доброй или злой воли преемника. Который сможет их впоследствии похоронить при желании, вернув себе всю полноту власти. И это, по факту, лишь усиливает, а не сокращает риски турбулентности в период до 2024 года и после него.

Итак, резюмируя. Предлагая во многом революционные изменения именно в Конституцию России, нынешний президент Владимир #Путин, очевидно, хотел не просто сохранить свою #власть после 2024 года, но выстроить целую систему такой власти. Которую никто уже не смог бы опрокинуть или демонтировать. Но выбранный механизм реализации такого замысла фактически заложит под него бомбу замедленного действия. Которая запросто может сдетонировать когда сегодняшний Лидер™ в силу естественных причин вынужденно покинет заботливо выстроенный трон. Или даже раньше, когда просто потеряет нынешнюю хватку – в таком случае #катастрофа для страны обернётся и его личной катастрофой. Как для Михаила Горбачева в 1991-м…

Как следствие – простой вопрос: рванёт? Или обойдётся?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Вот что удивительно. Даже либеральные эксперты и аналитики начали превозносить мудрость анонсированной намедни конституционной #реформы. Мол, нынешний российский президент Владимир #Путин снова всех переиграл, найдя изящное системное решение общеизвестной «проблемы-2024». Не только себя обезопасил от рисков трансферта, но и всю страну. Причём на годы и десятилетия вперёд. И все с удовольствием разбирают предстоящий переход от […]