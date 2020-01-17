Медведев — об итогах работы правительства.
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подвел итоги работы правительства, которое он возглавлял, и поблагодарил членов кабинета министров за большую работу. Об этом он пишет в своем фейсбуке.
«Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось», — пояснил Медведев. По его словам, на это повлиял «серьезный опыт и профессионализм» членов правительства.
Бывший премьер заявил, что правительство работало как «команда единомышленников», на которых он опирался и которым доверяет. Медведев пожелал удачи следующему составу правительства, а также выразил уверенность в том, что новый кабинет справится с «масштабными задачами», которые поставил президент в послании Федеральному Собранию.
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15 января после послания Федеральному Собранию Медведев объявил об отставке правительства. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства. Новым премьер-министром президент Владимир Путин назначил главу ФНС Михаила Мишустина, для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета Безопасности.
Источник: Новая газета
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Последнее: Медведев — об итогах работы правительства. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подвел итоги работы правительства, которое он возглавлял, и поблагодарил членов кабинета министров за большую работу. Об этом он пишет в своем фейсбуке. «Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое […]
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