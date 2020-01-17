Мнение: Кладбище придурков

Неизвестный автор дополнил пояснительной надписью "мемориальный комплекс" на евромайдане.

Украинского Бэнкси ищут. Казалось бы, всего одна фраза, но как точно она меняет контекст произведения.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Неизвестный автор дополнил пояснительной надписью "мемориальный комплекс" на евромайдане.Украинского Бэнкси ищут. Казалось бы, всего одна фраза, но как точно она меняет контекст произведения. Источник: Colonel Cassad