Мнение: Кладбище придурков

Неизвестный автор дополнил пояснительной надписью "мемориальный комплекс" на евромайдане.
Украинского Бэнкси ищут. Казалось бы, всего одна фраза, но как точно она меняет контекст произведения.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Неизвестный автор дополнил пояснительной надписью "мемориальный комплекс" на евромайдане.Украинского Бэнкси ищут. Казалось бы, всего одна фраза, но как точно она меняет контекст произведения. Источник: Colonel Cassad
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