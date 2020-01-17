Мединский оценил комедию «Холоп»

17.01.2020, 5:26, Новости дня

И.о. главы Минкультуры Владимир Мединский дал оценку российской кинокомедии «Холоп».

Оценивая фильм, и.о. министра заявил: «Ничего, забавно. Не без смысла». При этом Мединский сообщил, что у него «ребенок рвется второй раз посмотреть».

«Но это уже сам – второй раз без меня», – приводит слова министра РИА «Новости».

Он также подтвердил, что в прокате фильм собрал уже почти 2,5 млрд рублей.

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые установили возраст статуи, изображающей бога Пача Камак из Южной Америки. «Творец Вселенной» оказался древнее, чем цивилизация инков, поскольку ему примерно 1200 лет. Согласно мифам вышеназванной индийской империи, Пача Камак — Создатель Земли. Он являлся одной из основных святынь племени. В XVI веке испанские захватчики разрушили похожие идолы, хотя эта статуя смогла уцелеть, после чего […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика