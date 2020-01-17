Мединский оценил комедию «Холоп»

И.о. главы Минкультуры Владимир Мединский дал оценку российской кинокомедии «Холоп».

Оценивая фильм, и.о. министра заявил: «Ничего, забавно. Не без смысла». При этом Мединский сообщил, что у него «ребенок рвется второй раз посмотреть».

«Но это уже сам – второй раз без меня», – приводит слова министра РИА «Новости».

Он также подтвердил, что в прокате фильм собрал уже почти 2,5 млрд рублей.

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

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