В США получили доказательства нарушений при запуске криптовалюты Telegram

Сотрудники компании Telegram, занимавшиеся запуском криптовалюты на основе блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), рассматривали токены Gram в качестве ценных бумаг, а также обладали информацией о торговле их криптовалютой на вторичном рынке. Это следует из заявления, которое было подано Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка. Копия документа была опубликована на сайте Court Listener.

SEC обратилась в суд, так как регулятор посчитал, что криптовалюту Gram можно приравнять к ценным бумагам и применять в ее отношении соответствующее законодательство. В Telegram с такой точкой зрения не согласились – представители компании говорят, что никогда не считали токены ценными бумагами. Кроме того, в Telegram уточняют, что криптовалюта Gram еще не существует, а после официального выпуска ее можно будет считать валютой или продуктом, «а не ценной бумагой, попадающей под федеральные законы о ценных бумагах», — говорится в заявлении компании.

После того, как компания, основанная бизнесменом Павлом Дуровым, провела ICO и привлекла на выпуск Gram 1,7 млрд долларов, в SEC посчитали продажу токенов незаконной. Gram не был зарегистрирован в какой-либо юрисдикции, а инвесторы не получили доступ к информации о финансовой истории компании.

Комиссия попросила суд обязать Telegram раскрыть информацию о банковских операциях до 26 февраля этого года. Суд эту просьбу удовлетворил, так как SEC доказала, что токены фактически использовались как ценные бумаги и продавались компанией не только в рамках ICO.

SEC приложила к ходатайству заявление, в котором приводится переписка сотрудников Telegram между собой и с инвесторами. Как следует из этих материалов, сотрудники команды Gram действительно говорили друг с другом и с клиентами о криптовалюте как о ценной бумаге, используя английское слово securities.

Как пояснил в комментарии РБК Роман Янковский, советник фирмы «Томашевская и партнеры», слово securities в приведенных SEC отрывках действительно означает «ценные бумаги».

Кроме того, в SEC выяснили, что в Telegram знали о том, что инвесторы ведут торговлю своими токенами на вторичном рынке. Более того, сами сотрудники компании интересовались ситуацией с ростом стоимости криптовалюты. Например, один из инвесторов писал Джону Хайману, советнику по инвестициям Telegram, что токены выросли в цене с 60-70 центов до 70-90 центов в течение февраля 2018 года.

Слушания по делу о выпуске криптовалюты Gram назначены на конец февраля.

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