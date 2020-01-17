Актёр Юрий Гумиров живёт с двумя жёнами и ищет третью супругу

Актёр Юрий Гумиров стал гостем телешоу «На самом деле», и в студию он пришёл со своими двумя женщинами, с которыми проживает одновременно. 53-летний артист заявил, что ищет для себя третью супругу.

Несмотря на то, что находившиеся в студии люди неоднозначно восприняли нестандартную по российским меркам ситуацию в семье Юрия Гумирова, сам он не видит ничего предосудительного в «многожёнстве» и уверен – он вполне может «осчастливить» и третью пассию. Как раз её поиском артист и занимается в последнее время.

Рассказывая о том, как он начал жить одновременно с двумя женщинами, Юрий Гумиров поделился воспоминаниям о своей первой любви, которой оказалась Ольга Турустова. Пара узаконила свои отношения в 1998 году, в семье родились двое детей. Актёр признался, что имел романы на стороне, но возлюбленная о них знала и не препятствовала. В какой-то момент артист, с его слов, полюбил ещё одну женщину. Несмотря на то, что официально она не является его супругой (да и не может являться, поскольку многожёнство запрещено российским законодательством), звезда сериалов ставит её на один уровень с первой избранницей.

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