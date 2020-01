Мнение: Застой is over! Побежали?

As I said before, двадцатый стартанул лихо

По состоянию на 14 января диспозиция у нас была следующая:

— вялые темпы экономического роста. Почти на грани стагнации;

— Застой во внутренней политике, от Думы до ЯМы, и так до олигархата вплоть;

— Многополярный мир, а в его рамках перестраивающиеся полюса англо-американцев и ЕСовцев;

— упадок на Украине, усмирение в Сирии, усталость в Венесуэле;

Какой-то тотальный шах и нах. И между всем этим отчетливо маячил мутный 2024 год, с которым никто не знал, что делать. Забегая вперед, сегодня тоже никто не знает, но появилась вариативность и нюансы. Вчера мы были ультра-президентской республикой, а сегодня мы решили стать республикой президентско-парламентской. Мы ею не стали, но мы решили ею хотеть стать! Причем не от скуки, и не из праздного любопытства, а от осознания дальнейших сложностей.

Если нельзя, но очень хочется, то надо. Пешком, по старинке, через океан идти уже не получается, а мы не рыба, значит надо стать амфибией. Надо как-то ускоренно и направленно эволюционировать. Не рассыпаться при этом на атомы, не превратиться в овощ, и не отрастить себе ничего лишнего, но получить именно те инструменты, которые позволят двигаться вперед в предлагаемых обстоятельствах. А еще надо не растерять полезное — активы и возможности. Но слить балласт, при направленной энергичной эволюции, вполне можно.

Вектор ясен — теперь российское правительство будет формироваться парламентом. А он избирается на пять лет, и какова будет техника и механика формирования конкретного правительства, мы пока не знаем. Наверняка каким-то серьезным большинством? Значит наступает, вернее возвращается, эпоха коалиций и блоков. Точно известно, кого не будет в правительстве и в парламенте — патриотов с двойным гражданством и радетелей о судьбе России с активами зарубежом. Это не менее новое политическое веяние нежели обозначившееся «ответственное министерство». Интересно, а где мы вообще наберем столько доморощенных элитариев, чтоб они отвечали новым жестким критериям патриотизма? Судя по самострелу Медведевского правительства, это уже само по себе станет не тривиальной задачей…

Но это уже детали. Думские выборы 21 года начались сегодня, и они сразу перестали быть скучными. А ещё начался референдум по поводу изменений в Конституцию. И то и другое надо провести, и референдум по Конституции должен быть до думских выборов. Хотя теоретически можно одновременно. Прям «да,да,нет,да» какое-то.

Революция сверху. Что-то общее с реформами Александра II. Тоже вынужденное, и весьма масштабное перетряхивание устоев и элит.

То, что было «нотариальной конторой», превращается обратно в «место для дискуссий». Соответственно, те кто был ничем, могут — если правильно себя поведут — стать если и не всем, то очень многим. У кнопок, у «отставной козы барабанщиков» открылись реальные политические перспективы.

А вот перед внесистемной ЯМкой они захлопнулись, причем со свистом. Как гильотина в мышеловке.

Кремль не вмешивается сам. Он задает условия — указывает вектор движения и определяет рамки дозволенного. При этом, нельзя сказать, что президент сегодня отдал свою власть. Он даже не пообещал её отдать. Вся полнота власти верховного правления Россией осталась там где и была. Просто область её воздействия перенесли на другие участки. Где-то убыло, а где-то прибыло. Президент усилит контроль над судебной системой, повысит значимость прокуратуры, сохранит особые полномочия относительно всех силовых структур. Объем центральной президентской власти в России это величина постоянная, её нельзя дробить или уменьшать. Но область ее применения можно переносить — где-то потравил, где-то добрал. И галсами иди…

В области публичной политики штиль окончился. Но важно тут не допустить бури. Да, затишье это не очень хорошо, но хаос ещё хуже.

Сегодня было озвучено интересное предложение. Оно затерялось на фоне громких анонсов, но это не делает его менее интересным. Доступ к отечественным интернет ресурсам, сервисам и социальным сетям предлагается сделать бесплатным. Какой удар рублем по Марку Цукербергу. Что скажешь Илон Маск? Охрана национального медиа-пространства и ландшафта выходит на новый уровень. Сберегание российского Интернет пользователя стало задачей достаточно приоритетной, чтоб быть озвученной президентом. То есть, надо понимать, что весь комплекс изменений предполагается проводить в условиях стерильных от вмешательства извне. И в рамках грядущей плановой эволюции политической системы России, это будет очень важным, и даже необходимым для её успеха, элементом.

Впереди становление президентско-парламентской республики:

— написание четкого законодательного проекта описанных в Послании изменений в Конституции;

— Референдум по конкретным изменениям;

— Уход патриотов-иностранцев из публичной политики в серую зону;

— Выборы в Думу 2021 года;

— Создание думской коалиции для формирования Правительства;

— формирование Правительства Думой и утверждение его Президентом.

Грядет тотальный сдвиг и изменение ландшафта публичной политики в России, и как следствие, в ее медийной проекции будут значительные перемены. Рабочая группа уже есть.

Источник: Теория элит

