Путин пообещал не менять первые главы Конституции

17.01.2020, 4:20, Разное

Изменения в первую и вторую главы Основного закона РФ вносится не будут. Об этом пояснил президент Владимир Путин во время первой встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, передает ТАСС.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем», — сказал он.

По словам главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседателя рабочей группы Андрей Клишаса, президент не исключил, что могут возникнуть еще какие-то дополнительные предложения. Клишас отметил, что оформить идеи президента, сформулированные в послании Федеральному собранию, рабочая группа сможет в «самое ближайшее время».

Накануне Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек, среди которых сенаторы, депутаты, общественные деятели, бизнесмены, деятели культуры.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать Госдуме право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

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Источник: Новая газета



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Последнее: Изменения в первую и вторую главы Основного закона РФ вносится не будут. Об этом пояснил президент Владимир Путин во время первой встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, передает ТАСС. «Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем», — сказал он. По словам главы комитета […]

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