Винник потерял за 28 дней голодовки в греческой тюрьме 17 кг

17.01.2020, 4:19, Новости дня

Тимофей Мусатов, адвокат находящегося в греческой тюрьме Александра Винника, рассказал о здоровье россиянина.

Мусатов потребовал «срочного медицинского осмотра» Винника, который ранее объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений. Выяснилось, что Винник за 28 дней голодовки «потерял еще 17 кг веса, у него обострилось заболевание крови».

Адвокат сообщил, что охрана Винника «удвоена, режим крайне жесткий». Россиянин «содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке», греческие власти «пытаются все это сокрыть», сообщил Мусатов.

Он рассказал, что в четверг к Виннику «пытались не допустить адвокатов, нотариуса, чтобы он подписал необходимые документы для представления в Госсовет». Адвокат назвал действия руководства тюрьмы «невероятными нарушениями». По его словам, адвокатам пришлось вызывать полицию, так как тюремная охрана не пускала защиту в камеру.

«Со мной в Афины прибыла мать Александра, ей не дали побыть вместе с сыном и получаса, после чего, сославшись на некоего генерала, нас попытались удалить как из камеры, так и вообще из больницы», – рассказал Мусатов.

Напомним, Винник, арестованный в Греции по запросу США в 2017 году, заявил, что подвергается пыткам.



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Последнее: Тимофей Мусатов, адвокат находящегося в греческой тюрьме Александра Винника, рассказал о здоровье россиянина. Мусатов потребовал «срочного медицинского осмотра» Винника, который ранее объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений. Выяснилось, что Винник за 28 дней голодовки «потерял еще 17 кг веса, у него обострилось заболевание крови». Адвокат сообщил, что […]

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