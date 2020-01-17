Продюсер сочла допустимым сменить Бонду цвет кожи, но не пол

Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине.
Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе».
«Думаю, они заслуживают большего», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Variety слова Броколли.
Eons Prod. сняла все фильмы о Джеймсе Бонде.
В июле сообщалось, что темнокожая актриса из Британии Лашана Линч сыграет роль суперагента 007 в новом фильме «Джеймс Бонд 25». Героиня Линч временно заменит Бонда на посту агента 007.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине. Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Варшава обнаружила в споре с ЕС о польской судебной реформе «руку Кремля» / 3 января
- Российский суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного 11 человек, признав их виновными в теракте в метро в Петербурге / 10 декабря
- Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной / 30 ноября
- Иноагент в глазах смотрящего. Кремль придумал абсурдный закон неслучайно / 2 декабря
- Российским студентам рассказали о социальном лифте на профессиональных стажировках / 12 декабря
- Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ток-шоу / 29 ноября
- Немецкий эксперт назвал наиболее вероятный сценарий в отношениях РФ и Германии / 5 декабря
- Прокуратура просит для бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга 3,5 года колонии / 11 декабря