Продюсер сочла допустимым сменить Бонду цвет кожи, но не пол

17.01.2020, 4:05, Новости дня

Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине.

Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе».

«Думаю, они заслуживают большего», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Variety слова Броколли.

Eons Prod. сняла все фильмы о Джеймсе Бонде.

В июле сообщалось, что темнокожая актриса из Британии Лашана Линч сыграет роль суперагента 007 в новом фильме «Джеймс Бонд 25». Героиня Линч временно заменит Бонда на посту агента 007.



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Последнее: Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине. Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе». […]

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