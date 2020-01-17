Продюсер сочла допустимым сменить Бонду цвет кожи, но не пол

Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине.

Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе».

«Думаю, они заслуживают большего», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Variety слова Броколли.

Eons Prod. сняла все фильмы о Джеймсе Бонде.

В июле сообщалось, что темнокожая актриса из Британии Лашана Линч сыграет роль суперагента 007 в новом фильме «Джеймс Бонд 25». Героиня Линч временно заменит Бонда на посту агента 007.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине. Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе». […]