Медики из Индии озвучили 7 способов защиты от рака молочной железы

Медики из Индии назвали 7 способов защиты от онкологии, поражающей молочную железу человека. Все они связаны с питанием, так как определённые продукты препятствуют развитию в организме рака.

Прежде всего, медики порекомендовали для защиты от упомянутого заболевания употреблять в пищу как можно больше ягод, особенно клубники и малины, поскольку в них много антиоксидантов, снижающих вероятность развития рака. Вторым продуктом назван чернослив, богатый полифенолами, которые предотвращают увеличение числа раковых клеток молочной железы. Третий способ защиты от патологии – добавление в рацион зелёных овощей, акцент следует сделать на капусте и брокколи, так как в них много пищевых волокон, витаминов С, E и К, а также глюкозинолатов, обезвреживающих ядовитые соединения в организме и блокирующих клетки с испорченной программой.

Четвёртое, что отметили индийские медработники, – это важность наличия в рационе человека оранжевых овощей, богатых каротиноидами, которые обладают противоопухолевыми свойствами. Пятым полезным продуктом названы специи, особенно куркума и перец чили, ингибирующие рост раковых клеток.

Шестой способ защиты от онкологии, поражающей молочную железу человека, – употребление в пищу продуктов с Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Речь идёт о рыбе, оливковом масле, семенах и орехах. Седьмое, что выделили специалисты, – это цельные зерновые продукты, особенно коричневый рис, ячмень и кукуруза.

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Последнее: Медики из Индии назвали 7 способов защиты от онкологии, поражающей молочную железу человека. Все они связаны с питанием, так как определённые продукты препятствуют развитию в организме рака. Прежде всего, медики порекомендовали для защиты от упомянутого заболевания употреблять в пищу как можно больше ягод, особенно клубники и малины, поскольку в них много антиоксидантов, снижающих вероятность развития […]