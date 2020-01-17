Мнение: Дизлайками победим проклятого Путина!

Наша оппозиция что-то совсем сдает — так глядишь, начнут ребятки стройными рядами в "Евро" вступать. Раньше хоть какие-то митинги-шмитинги были, и то летние сходняки доказали, что коалиция Навальный-Соболь слили дурачков чуть больше чем полностью, а еще один великолепный дуэт Зюганов-Грудинин добили то, что осталось с флангов. И вот, как результат, когда Путин нанес бабалити или бруталити — сделал, короче, два в одном, а может даже и три.
Безусловно, раздача денег в федеральном послании президента поразила. Затем он добавил огня и предложил кучу изменений в политическом устройстве страны. А вот после отставки правительства… началось!
На оппозиционеров жалко было смотреть. Бесменный, потому что это демократично, глава радио "Эхо Москвы" Венедиктов выпустил на скорую руку пост сразу после конца речи, а еще через полчаса это стало неважно на фоне смены правительства. И они снова — несогласные — стали вопить, но тут уже последовало назначение Мишустина и новая должность для Медведева.
Ребятушки захлебывались в истерике — а новости шли и шли. И вот уже Мишустнин предложил персональную ответственность для министров нового правительства, а Зюганов тупо отказывается его поддержать — дескать, не сошлись во взглядах на вторую главу в "Капитале" Маркса…
Однако, спустя двое суток непрерывной борьбы — выход для победы оппозиционеры и товарщи из Украины нашли! Они задизлайкали на Ютубе ролик с посланием Путина! Держись, Кремль, народ негодуэ….
Я не знаю, что тут можно добавить. Весь этот детсад сегодня смотреть просто в радость. Миллиарды бабла, которые США вложили в Украину и особенно в наших либералов — сливаются в унитаз в дорогой квартире Навального.
Так победят.
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
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