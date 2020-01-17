Берни Сандерс обогнал Джо Байдена в рейтинге предпочтений избирателей-демократов

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, чьи рейтинги, согласно соцопросам, непрерывно росли в этом году, смог обогнать по популярности бывшего вице-президента Джо Байдена, который также претендует на участие в президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного с 15 по 16 января Reuters/Ipsos.

Согласно соцопросу, опубликованному в четверг, 20% зарегистрированных демократов и независимых избирателей заявили о поддержке Сандерса на президентских выборах. На номинацию Демократической партии также претендуют еще 11 кандидатов. Рейтинг Сандерса увеличился в сравнении с прошлой неделей на 2 процентных пункта.

Джо Байден – на втором месте в рейтинге (19%), за ним следуют Элизабет Уоррен (12%), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (9%) и экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (6%). Сандерс и Блумберг неуклонно набирали популярность во всех трех последних опросах Reuters/Ipsos начиная с середины декабря. Поддержка Байдена, Уоррен и Буттиджича осталась без изменений.

Соцопрос также выявил, что один из пяти избирателей пока не определился с выбором. Среди тех, кто сделал свой выбор, почти две трети готовы впоследствии изменить решение.

Между тем президент Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере результаты другого опроса, проведенного Rasmussen Reports. Согласно этому исследованию, 51% американцев поддерживают действующего президента.

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