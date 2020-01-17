Мнение: Осетровая мафия и Русское лото

Иной раз в эфире радиостанций слышу в НОВОСТЯХ такое, что оно кажется какой-то хохмой Петросяна. «Ну не может же быть, чтобы они это всерьез!» Но нет, шпарят без намека на шутку…

Вот давеча услышал по БизнесФМ (мое любимое радио). Вполне серьезная новость — и попробуйте найдите три отличия от КамедиКлаба! Не буду искать точную цитату, перескажу своими словами.

Итак, ведущий рассказывает про недавнее происшествие — в Русском Лото состоялся тираж, в котором один человек выиграл джекпот в размере более миллиарда рублей! Но — поясняет печальный ведущий, — тут же начался скандал. Во-первых, выигравшая женщина имела отношение к некой фирме из Астрахани, занимавшейся добычей осетров и черной икры — то есть оказалась бизнесменшей, и народ сразу возмутился — зачем богачке еще дополнительный миллиард, она и так черную икру ложками жрет?!

Но это не главное, — продолжает ведущий, становясь все печальнее. — Главное — некие сетевые конспирологи-активисты провели изыскания и якобы обнаружили, что у женщины-победительницы какая-то изначально армянская фамилия! А это, мол, наводит на нехорошие мысли о подтасовке. Почему? А потому что, дескать, хозяин всей лотереи «Русское лото» — некий господин Исаакян, и вообще, мол, ходят слухи, что вся лотерейная фирма принадлежит армянской диаспоре — и вот они, стало быть, подгадали выигрыш для своей соплеменницы…

Но! — продолжает ведущий БизнесФМ, и его голос неожиданно крепнет, а потом выдает такую фразу: «Ведь если так рассуждать, то получится, что победителя любой лотереи можно обвинить в чем угодно, а это же абсурд — так сообщил нашей радиостанции опрошенный нами эксперт в области лотерейного дела, адвокат Андреасян…» И потом ведущий шпарит дальше, как ни в чем ни бывало.

Я вот третий день не могу решить — что это было?! Они так издеваются — цитируя «эксперта Андреасяна, который называет абсурдом подозрения в адрес г-на Исаакяна на основе этнической принадлежности»? Или у них впрямь САМО вышло, и они просто не заметили некоторой двусмысленности? Или, наконец, это радиостанция таким изысканно эзоповым языком выражает свое подлинное мнение о скандале?

Но, в общем, смешно вышло. Просто Довлатов какой-то (тоже, как известно, из той же диаспоры).

Источник: Размышления вольного социолога

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