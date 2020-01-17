Мнение: Фейк-борьба с бедностью

Заявленная и ожидавшаяся новая программа борьбы с бедностью в России — всего лишь очередная симуляция.

Что президент пообещал? Новые выплаты для детей, бесплатное горячее питание в начальных школах, увеличение маткапитала, доплаты учителям… Это все отлично. Но это — мелкие подачки с «барского стола».

400-450 млрд руб в 2020 году — оценил их Силуанов. Не менее ¼ из них — маткапитал, расходование которого жестко ограничено.

Наверное, стоит сравнить со свободными деньгами на счетах у правительства: 16,5 трлн руб. на 1 декабря 2019 (данные ЦБР). За год они выросли на 4,2 трлн. И 1/10 от этого прироста президент решил выделить россиянам…

1/10 годовых сверхдоходов… Щедрость души не знает границ.

Для реальной борьбы с бедностью надо:

👉Увеличить МРОТ (минимальную зарплату) до 2 ПМ (прожиточных минимумов). Что пообещал президент? Закрепить в конституции, что он не может быть ниже 1 ПМ. Всего-то… И это при нашем сознательно заниженном ПМ.

👉 Увеличить пенсии до 2,5-3 ПМ пенсионера. Вообще ни слова о пенсиях. Будто не было только что пенсионной реформы и будто не готовится еще одна, чисто конфискационная.

👉Снизить налоги. Что пообещал президент после только что (в 2019 году) повысившихся налогов? Просто не повышать их еще больше. Да куда же еще-то? При профицитном бюджете? И мы знаем, как работают такие обещания (это — не первое): будет ужесточаться администрирование, вводиться новые платежи (это же не повышение налога!), сборы, уточняться «детали» и т. п. А потом, когда кончится срок обещания, — новое повышение налогов. Президент даже не упомянул о горячо обсуждаемой в правительстве идеи ликвидации подоходника с низких зарплат.

👉Широкие социальные программы. Увы, единственное, на что президент сделал упор — это рождаемость. В полной иллюзии, что все, включая детей, просто покупается деньгами…

👉Увеличить смехотворно маленькие стипендии, пенсии по инвалидности и др. для людей, которые не имеют возможности полноценно работать. Ни слова.

Да… Этот список — что сделать для реальной борьбы с бедностью — можно продолжать долго. Но зачем? Ничего этого даже не планируется.

Реальные доходы людей упали на 10% к 2013 году и «лежат на дне». Г-н президент, когда они восстановятся хотя бы до 2013 года? Нет ответа… Вот и все приоритеты…

В общем плодитесь люди, живите в нищете, работайте побольше и подольше, дайте заработать «на себе» правильным пацанам, а потом сразу «в рай». Это — национальная идея президента для страны.

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Источник: СерпомПо

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