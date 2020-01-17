Мнение: Письмо: «Все это выглядит жалко и нелепо»

Если бывший муж не помогает детям материально, подать в суд на алименты — в границах.

Однако, вы должны учитывать, что если вы подаете на человека в суд и взыскиваете с него что-то принудительным путем, вы не можете рассчитывать на дружбу с ним.

И наоборот. Если вы рассчитываете на дружбу, не обращайтесь с человеком как с врагом. Решайте все вопросы мирным путем.

Учитывайте все, что человек сделал для вас раньше.

superkaktus

Уважаемая Эволюция добрый день!

Пишу Вам письмо в надежде на разбор. Мне 39, двое детей 13 и 10 и с мужем прожили ли 15 лет, 5 лет назад развелись. Дефолт был долгим и мучительным, окончился драками на глазах у детей, милицией.

В результате чтения блога понимаю, что со моей стороны дело было в моем лютейшем штурманстве в результате которого я, несмотря на помощь с детьми со стороны матери мужа ( берет детей на море с собой, очень благодарна ей), подала на алименты и теперь на их отце висит долг в размере около полу миллиона рублей.

(Семья мужа помогала детям и сам муж скорее всего помогал, но не брал расписку за все, что вкладывал после развода. Поэтому жена подала в суд и теперь на муже долг. Мужчины, лучше перечислять деньги жене на карту. Даже если все хорошо, мало ли что. Пусть будут в истории платежей все перечисления)

Сам факт подачи мной на алименты у бм вызвал дикую агрессию, нежелание общаться с детьми, оскорбления в мой адрес и тд. БМ считает, что у детей и все есть они ни в чем не нуждаются. В результате несколько лет общаемся крайне напряженно. Например, на новый год к собственной матери и детям он не пришел, теперь я понимаю, что потому, что там была я.

(Мать мужа продолжает помогать с детьми, а долг на ее сыне висит. Скорее всего бабушка так привязана к внукам, что не поднимает этот вопрос. А муж, говоря, что у детей все есть, наверное имел в виду, что общая квартира осталась детям и он большую часть обеспечил еще до развода, а может и после)

С детьми он все-таки общается, но со со мной только только через них, приходит к детям в квартиру, где мы с ними живем без договоренностей со мной, воровато убегает, когда я прихожу. Все это выглядит давольно жалко и нелепо. Мне бы хотелось наладить подобие нормальных отношений.

(Здесь типичная штурманская позиция. Он убегает воровато из бывшего общего дома, а не шарахается от нее в отвращении. Жалко и нелепо выглядит конечно же он, но не она. Не хочется увидеть себя его глазами, хочется считать его ничтожеством. Так подобие нормальных отношений не наладишь. Сначала придется с трона спуститься)

Недавно при покупке машины, бм видимо проверяя наличие штрафов снова наткнулся на этот долг, написал мне гневное сообщение, что требует забрать исполнительный лист и что, в этом случае готов начать давать денег на детей по мере сил. Если нет, я его больше не увижу, детям он сам все объяснит, я тварь и дура. Вчера вернувшись с работы, я снова вижу его у меня. Мне такая ситуация кажется сюрреаалистичной.

(Из-за слияния с детьми, автор думает, что муж приходит к ней, хотя он видеть ее не хочет. И дает это понять. Да, ему трудно не общаться с детьми, он скучает. А автор пользуется этими рычагами и издевается)

Дети оч переживают из-за этого конфликта. Я хочу его исчерпать. Хочу чтобы его не было у меня дома, хочу расширить территорию влияния в этой тупиковой ситуации.

(Дети уже большие. И если наплевать на их интересы, а их интересы — это общение с отцом, то очень скоро у автора не будет детей. Они уйдут от нее. Поэтому в ее интересах наладить с мужем нормальный контакт. А для этого — забрать исполнительный лист)

Мой план забрать этот исполнительный лист от судебных приставов. Юридически это можно сделать на основании соглашения сторон. И так как подавала я этот лист без участия бм, соглашение мне так же надо оформить без его участия. Максимум, что надо сделать, это подписать документы у него. И все формальности необходимо так же осуществить самостоятельно. Далее смотреть по ситуации.

(Нечего будет смотреть. Муж будет доволен. И скорее всего получится наладить отношения после этого)

Такие действия в границах я могу сделать для поднятия своей СЗ в рамках этих отношениях.

Буду признательна за обратную связь и разбор.

(Да тут выбора нет. Дети-подростки — на стороне отца. Мать не права в их глазах, поскольку использует против отца грубые административные рычаги. Автор назвала письмо «Хочу прокрутить фарш обратно». Так вот это не фарш обратно. Фарш пока еще не прокрутили, даже шкуру с животного не сняли, заберите его с бойни, пока не поздно)

Источник: Эволюция

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