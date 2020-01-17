Депутат Рады призвал не слать ему обнаженные фото в рабочее время

Депутат Верховной рады Илья Кива попросил «девчонок из фан-клуба» не присылать ему обнаженные фотографии в рабочее время.
Кива обратился к ним с «огромной просьбой». По его словам, если девушки хотят присылать ему фото, то следует делать это в его «нерабочее время», так как за ним «следят папарацци». Из-за этого фото девушек могут попасть в СМИ, передает РЕН ТВ.
Напомним, Кива уже несколько раз попадался на том, что смотрел в рабочее время в зале парламента фото и видео интимного характера.
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