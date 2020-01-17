Мнение: О чем говорит история с ревущими солдатами НАТО на фоне иранского удара

Что самое важное на войне? Современное вооружение? Качественное своевременное снабжение? Умелое командование? Все так, но, быть может, еще большее значение имеет личная подготовка и морально-психологические качества каждого бойца, без чего эффективность всех этих «стреляющих железяк» и проводимых с их помощью военных действий резко падает.

Недавний обмен ракетными ударами между США и Ираном показал очень важные два фактора.

Во-первых, Тегеран продемонстрировал свою готовность отвечать силой даже «гегемону».

Во-вторых, выяснилось, что не все военнослужащие НАТО морально готовы к тому, чтобы по ним «по-взрослому» били ракетами. Чтобы не быть голословными, приведем фрагмент интервью датского сержанта по имени Йон, данного телеканалу TV2 после эвакуации в Кувейт, который находился в бункере во время ракетного удара Ирана вместе со своими солдатами:

Хуже всего было неведение и бессилие солдат перед лицом ожидания новых ударов. Мы не знали, где и когда упадёт следующая ракета. Солдаты реагировали по-разному. Некоторые сидели и рассказывали анекдоты, чтобы защитить себя, некоторые уходили в себя, а некоторые плакали.

По его словам, это было «неописуемо». Добавило негативных впечатлений то, что после обстрела солдатам НАТО пришлось гулять по территории базы между разорванными пополам вертолетами. Как сообщает сержант, в Кувейт уже летят психологи для оказания помощи солдатам, которая им просто необходима.

Что хотелось бы сказать по этому поводу. Говорят, под обстрелом атеистов нет, все молятся, даже безбожники, тайком. Поэтому прямо так уж злорадствовать по поводу «плаксивых» натовцев не будем. Другой вопрос в том, что под обстрел со стороны Ирана они попали в совершенно тепличных условиях.

Судя по всему, Тегеран сознательно допустил утечку информации о намеченной атаке в Ирак и Катар, откуда она незамедлительно поступила в Пентагон. Встречали ракеты военнослужащие НАТО в бункере времен Саддама Хусейна, где им ничего не грозило. Тем не менее, деморализующий эффект налицо. Можно представить, что было бы с западными солдатами, окажись они под полноценным ракетным ударом в чистом поле, без поддавков.

Да, это не в компьютерные «стрелялки» играть и не «папуасов» бомбить с недосягаемой высоты. Все-таки столкновение с крепким системным противником, имеющим серьезную армию и современные вооружения, это нешуточное испытание даже для НАТО.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/156633.html

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Что самое важное на войне? Современное вооружение? Качественное своевременное снабжение? Умелое командование? Все так, но, быть может, еще большее значение имеет личная подготовка и морально-психологические качества каждого бойца, без чего эффективность всех этих «стреляющих железяк» и проводимых с их помощью военных действий резко падает. Недавний обмен ракетными ударами между США и Ираном показал очень важные […]