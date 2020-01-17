Владельцы киевского «Динамо» подали на Порошенко в Лондонский суд

Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ.

Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые собирался купить Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на «Зеркало Недели».

Сообщается, что стороны успели заключить контракт с рассрочкой платежа на восемь лет, пишет «Чемпионат».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ. Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые […]