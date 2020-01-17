Владельцы киевского «Динамо» подали на Порошенко в Лондонский суд

17.01.2020, 3:12, Новости дня

Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ.

Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые собирался купить Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на «Зеркало Недели».

Сообщается, что стороны успели заключить контракт с рассрочкой платежа на восемь лет, пишет «Чемпионат».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ. Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика