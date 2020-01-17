Владельцы киевского «Динамо» подали на Порошенко в Лондонский суд

Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ.
Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые собирался купить Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на «Зеркало Недели».
Сообщается, что стороны успели заключить контракт с рассрочкой платежа на восемь лет, пишет «Чемпионат».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинские бизнесмены, владельцы киевского ФК «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ. Иск «подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами». Суркисы требуют компенсировать 140 млн долларов за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1», которые […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Расстрелявшего сослуживцев солдата признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях / 17 декабря
- Названа причина массовой драки дворников в Москве / 25 ноября
- Эксперт: От саммита в «нормандском формате» ожидают положительных результатов / 5 декабря
- В КНДР испытали многоцелевую ракетную установку сверхкрупного калибра / 29 ноября
- В общественные приемные «Единой России» обратились почти 90 тыс. граждан / 28 ноября
- Участники протестов в Иране призвали к отставке руководства страны / 12 января
- В Марьинке женщина получила ранения в результате обстрела боевиков – штаб ООС / 25 ноября
- Новый кроссовер Kia Sorento показали без камуфляжа / 28 ноября