Пэрис Хилтон закрутила новый роман после отмены помолвки: «В этот раз все серьезно»

Год назад Пэрис Хилтон отменила помолвку со своим женихом, сейчас же светскую львицу все чаще видят в обществе нового бойфренда. Как отмечает окружение селебрити, в этот раз у нее все намного серьезнее.

Свадьба с Крисом Зилкой не состоялась, как заявляла Пэрис Хилтон, из-за отсутствия в отношениях взаимопонимания. При этом она, объявив о намерении сконцентрироваться на работе, не исключила не только появления в ее жизни нового мужчины, но и рождения детей. Несмотря на то, что сформировавшийся у артистки имидж далёк от образа заботливой домохозяйки, Хилтон вполне может выйти замуж уже в этом году. Так, на кинопремии «Золотой глобус» светскую львицу заметили в сопровождении нового мужчину. На вечеринке после церемонии с ней был бизнесмен Картер Реум.

Сфера деятельности мистера Реума — элитная парфюмерия, он является совладельцем аромабренда, который основал вместе с братом. Известно, что и мисс Хилтон также руководит парфюмерной маркой, что, вероятно, служит ещё одной точкой соприкосновения влюбленных. Кроме того, возможный будущий супруг известной бизнес-вумен информирует книги. Вместе пара часто появляется как на разнообразных мероприятиях, так и на отдыхе. Сейчас внимание папарацци приковано к рукам певицы, актрисы и деловой женщины, всех интересует вопрос, когда же на пальце Пэрис Хилтон появится заветное кольцо.

И, конечно же, каким оно будет, и будет ли это подарком от Картера Реума, либо известная своим авантюризмом звезда снова обведет всех в буквальном смысле вокруг пальца. Ведь помолвочное кольцо за два миллиона долларов в отношениях с Зилкой на деле оказалось попросту взятым на время у друга-ювелира украшением. Пока же сама селебрити твердо уверена, она готова стать как любящей женой, так и мамой. Знаменитость откровенно делится с прессой впечатлениями от проведенного времени с племянниками — детьми сестры. Со слов некогда едва ли не наибольшей тусовщицы Соединенных Штатов, это ее очень сильно мотивирует.

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Последнее: Год назад Пэрис Хилтон отменила помолвку со своим женихом, сейчас же светскую львицу все чаще видят в обществе нового бойфренда. Как отмечает окружение селебрити, в этот раз у нее все намного серьезнее. Свадьба с Крисом Зилкой не состоялась, как заявляла Пэрис Хилтон, из-за отсутствия в отношениях взаимопонимания. При этом она, объявив о намерении сконцентрироваться на […]