Мнение: Бенджамин Ференц об убийстве Сулеймани

17.01.2020, 2:45, Разное

Бенджамину Ференцу в этом году исполнилось 100 лет. После второй мировой войны он собирал улики для процесса над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге, а также был главным военным прокурором США на процессе над военными преступниками из айнзатцгрупп. Благодаря в том числе и его усилиям, целый ряд нацистских военных преступников были казнен  (в частности, при его непосредственном участии был вынесен приговор Отто Олендорфу, который был прямо причастен к убийству более 100 000 человек на оккупированных территориях СССР)..
Ференц публично прокомментировал Сулеймани.

«Аморальное» убийство иранского генерала

Теперь, когда мне исполняется сотый год, я не могу молчать. Я въехал в Соединенные Штаты в январе 1921 года как бедный мальчик-иммигрант, и я чувствовал себя обязанным отплатить Соединенным Штатам за предоставленные мне возможности.

Я был американским военнослужащим во время Второй мировой войны и с гордостью служил моей стране главным обвинителем в ходе судебного процесса по военным преступлениям в Нюрнберге против нацистских лидеров, которые убили миллионы невинных мужчин, женщин и детей.

Администрация недавно объявила, что по указанию президента США «устранили» (что на самом деле означает «убит») важного военного лидера страны, с которой мы не воевали. Как выпускник Гарвардской юридической школы, который много писал на эту тему, я рассматриваю такие аморальные действия как явное нарушение национального и международного права.

Общественность имеет право знать правду. Устав Организации Объединенных Наций, Международный уголовный суд и Международный Суд в Гааге — все это игнорируется. В этом мире киберпространства молодые люди повсюду находятся в смертельной опасности, если мы не изменим сердца и умы тех, кто, кажется, предпочитает войну закону.

Бенджамин Ференц

https://www.nytimes.com/2020/01/15/opinion/letters/us-iran-killing.html — оригинал на английском

Голос разума из очень далекого прошлого.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Бенджамину Ференцу в этом году исполнилось 100 лет. После второй мировой войны он собирал улики для процесса над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге, а также был главным военным прокурором США на процессе над военными преступниками из айнзатцгрупп. Благодаря в том числе и его усилиям, целый ряд нацистских военных преступников были казнен  (в частности, при […]

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