Пристайко о заявлениях соратника Джулиани про Украину: Не верю ни одному его слову

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям американского бизнесмена Льва Парнаса, которые он высказал в интервью телеканалу MSNBC накануне.

«Я никогда не говорил с этим человеком и, опять же, не верю ни одному его слову… Как я понимаю, этот человек – я его не знаю лично – сейчас пытается спасти себя», – сказал Пристайко в комментарии каналу CNN.

Он отметил, что военная помощь США пересматривается дважды в год и ее размер может меняться.

«Иногда она урезается, иногда возрастает. К примеру, в конце года мы получили куда больше от ожидаемого», – добавил Пристайко.

По словам главы МИД, украинские власти «пытаются объяснить» США, что «очень рады двухпартийной поддержке, и будут рады иметь ее и в дальнейшем».

Он подчеркнул, что не встречался с Парнасом и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

«Честно говоря, нам не нужны эти каналы. Наши каналы коммуникации с американской стороной являются надежными. Есть определенные неофициальные контакты через советников – для этого советники и нужны. Мы участвовали в официальных мероприятиях, были довольны нашим общением», — добавил Пристайко.

Глава МИД добавил, что присутствовал на всех встерчах и при телефонных разговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я могу сказать со всей ответственностью, что он (Трамп. – «ГОРДОН») никогда не упоминал о том, что мы должны что-то делать», – заявил Пристайко, отметив, что Украина готова сотрудничать с США в вопросах расследований на официальном уровне.

«Если у вас есть информация – пришлите ее через официальные каналы, у вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть, позвольте им поговорить и наладить сотрудничество, если там есть что расследовать – давайте расследовать это», – подытожил он.

Парнас в интервью MSNBC заявил, что Трамп лгал, когда говорил о всех попытках оказать давление на Украину. По его словам, американский президент отказался ехать в Польшу, где ложен был встретиться с Зеленским из-за того, что тот не сделал заявления о расследовании дела компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Также он рассказал, что вел переговоры с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем по поводу получения информации, компрометирующей Байдена.

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям американского бизнесмена Льва Парнаса, которые он высказал в интервью телеканалу MSNBC накануне. «Я никогда не говорил с этим человеком и, опять же, не верю ни одному его слову… Как я понимаю, этот человек – я его не знаю лично – сейчас пытается спасти себя», – сказал Пристайко в комментарии каналу CNN. Он отметил, […]