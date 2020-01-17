NYT: Минюст расследует информационные утечки, связанные с экс-директором ФБР Коми

Федеральные обвинители в Вашингтоне расследуют давнюю утечку секретной информации о российском правительственном документе, сообщила в четверг газета New York Times. Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, следствие, похоже, сейчас выясняет вероятность того, что бывший директор ФБР Джеймс Коми мог незаконно предоставить подробности об этом документе журналистам.

Минюст уже во второй раз выясняет утечки информации, потенциально связанные с Коми. Президент Дональд Трамп неоднократно называл Коми «источником слива информации». Кроме того, президент недавно предположил, что Коми нужно подвергнуть уголовному преследованию за «незаконное поведение» и посадить в тюрьму. Трамп при этом не предоставил никаких доказательств вышесказанному.

Время проведения расследования вызывает вопросы о возможной политической подоплеке происходящего. Прокуратура и агенты ФБР обычно расследуют утечки секретной информации после того, как они появляются в СМИ, а не несколько лет спустя. Генеральная прокуратура США сейчас также проводит расследование в отношении бывшего заместителя Коми, Эндрю Маккейба.

Прокуроры изучают по меньшей мере две статьи, посвященные ФБР и Коми, опубликованные в газетах New York Times и Washington Post в 2017 году. В обоих материалах упоминался некий документ, выпущенный российским правительством, сообщают источники, знакомые с расследованием. Хакеры, работающие на голландскую разведку, раздобыли этот документ и передали его ФБР. Само существование этого документа и факт его передачи являются засекреченными сведениями, утверждают собеседники NYT.

Документ сыграл ключевую роль в принятии Коми решения о поддержке Министерства юстиции и сообщении в июле 2016 года о том, что ФБР не будет рекомендовать вынесение обвинений Хиллари Клинтон за использование личного почтового сервера для работы во время исполнения обязанностей госсекретаря.

Расследование по поводу утечек началось несколько месяцев назад, говорят источники, однако неизвестно, составили ли прокуроры список большого жюри, или сколько свидетелей было опрошено. Мотивы для начала расследования также остаются неизвестны, однако российский документ упоминался в книге «Глубокое государство: Трамп, ФБР и Верховенство права», опубликованной прошлой осенью Джеймсом Стюартом, репортером New York Times.

Адвокат Коми и официальный представитель офиса Генпрокурора США в Вашингтоне отказались комментировать эту ситуацию.

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Последнее: Федеральные обвинители в Вашингтоне расследуют давнюю утечку секретной информации о российском правительственном документе, сообщила в четверг газета New York Times. Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, следствие, похоже, сейчас выясняет вероятность того, что бывший директор ФБР Джеймс Коми мог незаконно предоставить подробности об этом документе журналистам. Минюст уже во второй раз выясняет утечки информации, потенциально […]