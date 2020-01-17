Пять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boieng

Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан договорились между собой о рамочных условиях сотрудничества с Ираном, сообщил украинский МИД.
Переговоры пяти стран прошли в Лондоне, передает ТАСС.
От Тегерана потребовали «полного и беспрепятственного доступа» для «консульских действий», «достойного и открытого процесса идентификации тел погибших», «прозрачного международного расследования» и «признания Ираном своей полной ответственности за катастрофу».
Также Иран должен признать «обязательства перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплаты компенсаций».
Кроме того, Тегеран должен привлечь к ответственности виновных в катастрофе.
Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Самолет был сбит иранскими средствами ПВО.
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