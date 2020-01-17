Британцы захотели увидеть на месте премьера Аттенборо и Фрая

17.01.2020, 2:12, Новости дня

Жители Великобритании хотят видеть во главе правительства страны не политиков, а телеведущих и актеров, сообщают СМИ.

В результате опроса, проведенного среди 2 тыс. взрослых британцев, им предложили выбрать «премьер-министра мечты», причем выбор не стали ограничивать политиками.

Лидерами опроса оказались телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо (21%), актер Стивен Фрай (14%) и основатель Virgin Ричард Брэнсон (13%), передает РЕН ТВ со ссылкой на LAD Bible.

Кроме того, популярностью пользовались кандидатуры Джереми Кларксона, Хью Гранта, Юргена Клоппа, Хелен Миррен и Джоан Роулинг.

Около 25% опрошенных доверяет знаменитостям больше, чем политикам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Что самое важное на войне? Современное вооружение? Качественное своевременное снабжение? Умелое командование? Все так, но, быть может, еще большее значение имеет личная подготовка и морально-психологические качества каждого бойца, без чего эффективность всех этих «стреляющих железяк» и проводимых с их помощью военных действий резко падает. Недавний обмен ракетными ударами между США и Ираном показал очень важные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика