Британцы захотели увидеть на месте премьера Аттенборо и Фрая

Жители Великобритании хотят видеть во главе правительства страны не политиков, а телеведущих и актеров, сообщают СМИ.

В результате опроса, проведенного среди 2 тыс. взрослых британцев, им предложили выбрать «премьер-министра мечты», причем выбор не стали ограничивать политиками.

Лидерами опроса оказались телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо (21%), актер Стивен Фрай (14%) и основатель Virgin Ричард Брэнсон (13%), передает РЕН ТВ со ссылкой на LAD Bible.

Кроме того, популярностью пользовались кандидатуры Джереми Кларксона, Хью Гранта, Юргена Клоппа, Хелен Миррен и Джоан Роулинг.

Около 25% опрошенных доверяет знаменитостям больше, чем политикам.

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