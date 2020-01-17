Британцы захотели увидеть на месте премьера Аттенборо и Фрая

Жители Великобритании хотят видеть во главе правительства страны не политиков, а телеведущих и актеров, сообщают СМИ.
В результате опроса, проведенного среди 2 тыс. взрослых британцев, им предложили выбрать «премьер-министра мечты», причем выбор не стали ограничивать политиками.
Лидерами опроса оказались телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо (21%), актер Стивен Фрай (14%) и основатель Virgin Ричард Брэнсон (13%), передает РЕН ТВ со ссылкой на LAD Bible.
Кроме того, популярностью пользовались кандидатуры Джереми Кларксона, Хью Гранта, Юргена Клоппа, Хелен Миррен и Джоан Роулинг.
Около 25% опрошенных доверяет знаменитостям больше, чем политикам.
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