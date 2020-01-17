Фото Мерьем Узерли из «Великолепного века» в самолете вызвал неоднозначную реакцию поклонников

17.01.2020, 2:04, Разное

Мерьем Узерли показала в Instagram новый снимок на борту самолета. Вот только публикация звезды «Великолепного века» вызвала неоднозначную реакцию поклонников.
Знаменитость обрела популярность благодаря роли в культовом сериале. За жизнью Мерьем Узерли следят многие люди со всего мира, а подписчиками ее аккаунта в соцсети являются более 5 миллионов юзеров. По мнению некоторых личностей, артистка в любой ситуации должна выглядеть идеально. Недавно фолловеры раскритиковали звезду «Великолепного века» за фото в самолете. В кадре она запечатлена в темных брюках, жакете и белом свитере. Часть подписчиков решила, что их кумир выглядит неопрятно. Якобы водолазка актрисы покрыта катышками, и ее следует сменить. Другие интернет-пользователи резко высказались об ее прическе.

Преданные фанаты Мерьем Узерли посчитали слова недоброжелателей обычной завистью и отметили, что артистка всегда выглядит отлично. «Красавица», «Такая обворожительная», «Всегда прекрасна», — комментировали снимок поклонники.



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