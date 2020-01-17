Украинская сторона настаивает, чтобы разведение войск на Донбассе состоялось на четырех участках – СМИ

17.01.2020, 1:42, Новости дня

16 января в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона настаивала, чтобы разведение сил и средств состоялось на четырех участках. Об этом «Громадському» сообщили источники в ТКГ.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал источник «Громадського».

Следующая встреча запланирована на 29 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств на трех участках.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 16 января в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона настаивала, чтобы разведение сил и средств состоялось на четырех участках. Об этом «Громадському» сообщили источники в ТКГ. Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово». […]

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