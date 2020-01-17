Климкин возглавил новую программу в Украинском институте будущего

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал сотрудничать с аналитическим центром «Украинский институт будущего» (UIF). Об этом пресс-служба центра сообщила 16 января.

«К команде Украинского института будущего присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. Он будет руководить программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года», – сказано в релизе.

Целью этой программы будет моделирование вызовов, которые стоят перед Украиной и подготовка рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

«Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе центральной и восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство», – сообщили в UIF.

Климкин возглавлял МИД Украины с июня 2014 года. После избрания президентом Владимир Зеленский дважды вносил в Раду представления об увольнении Климкина, но депутаты не поддержали их, хотя сам министр обращался к парламентариям с просьбой отправить его в отставку. Его уволили 29 августа, в первый день работы Верховной Рады ІХ созыва.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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