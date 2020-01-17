Мнение: Откровения девочки из обслуги

Каким разъяренными могут быть уволенные бабы, можно только представить. Особенно если это уволенная девушка из сферы обслуги, которой не додали денег и у которой "прикипело". Кому нужен ее ор — только ей самой. Но что-то в этом есть.

Отношения с официантками у меня всегда, кажется, были напряженные. И эта тема с обслугой всегда бомбит. А твит девушки-официантки о том, какие все клиенты "плохие", просто выбесил.

Некая (уже в прошлом) официантка Лиза психанула в твиттере на тему того, какие клиенты все жадные и придирчивые, коллеги и начальство – мстительные злыдни и вообще охи-ахи – работа в общепите – тот самый последний круг ада. Твиттер, как пишут, «разорвало»: кто-то поддерживает бедную несчастную, другие (в том числе и я) чморит за то, что она качает права.

На мой взгляд, это просто чей –то ор в интернете, эти бредни слушают профессиональные психологи за 500 р/час. Прикипело маленькой девочке, вот она и плачется.

Общепит – сфера работы напряженная и неблагодарная, соглашусь. Но быть клиентом при плохом обслуживании тоже тяжело. С какой стати чаевые стали обязанностью – это полностью добровольное решение и ничье больше. В России это не принято – поэтому смирись и работай или же увольняйся. Никто не хочет слушать ее нытье. Ведь даже если официант отработал на все 120%, клиент ничего ему не обязан, клиент вообще может быть нищебродом, который реально не может позволить себе чаевые, о которых тайно в душе молит обслуга. Недостаток в зп – это вообще-то вина работодателей, а не клиентов.

К тому же, практика чаевых распространена только на Западе. Хочешь чаевые за то, что чиркнул ручкой пару раз в блокнотик и принес чай не пролив? Катись туда.

Да, посетители могут иногда вести себя, как цари, придираясь к каждой мелочи, что особенно раздражает, если виноват не официант. Но официант – это лицо того ресторана/кафе, в котором он работает – и отвечать за все неурядицы должен он.

То, что этой Лизе пяточки не целовали, не приносили чаевые и (судя по гневным твитам) не очень любили в коллективе – только проблема самой боярыни Лизы. Как пишет сама царица, она в общепите уже шесть лет – и везде все обижают. Может, профессия не ее? Нормальные клиенты дают чаевые, когда обслуживание хорошо. Плохие же – оставят чек и уйдут. Ничего в этом аморального нет.

На самом деле, я бы с удовольствием ввела бы систему вычета денег из счета за плохое обслуживание. У блюда есть себестоимость и накрутка. Вот как раз-таки если официант "не оч"– то вычесть рублей 100-200 было бы неплохо из чека. А там и из зп сотрудника.

Помню, был один случай, будучи студенткой мы с одногруппниками пошли в бар пропустить пару бокалов пива. Посидели час, попросили счет, оплатили, а вот сдачи так и не дождались. На вопрос «А где сдача?», она ответила: «Это разве не чаевые?». Нет, дорогая, то были не чаевые. Мы были студентами без особо больших карманных денег и реально ждали сдачи в 400-500 рублей.

О том, какими наглыми могут быть официанты и другие люди из профессии обслуживания, можно говорить вечно.

Единственная причина, почему официанты вроде этой Лизы ноют и ненавидят всех вокруг – это то, что будучи на работе, где надо кого-то обслуживать, они становятся ниже по социальному статусу, самооценка падает, а либидо орет на пол-твиттера "вы все плохие!" (осталось ножкой топнуть.

Сменит она работу – самооценка повысится, и будет чувствовать она себя намного лучше.

Источник: Достало

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