Палестинцы атаковали Израиль воздушными шарами

17.01.2020, 1:30, Новости дня

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия.

В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».



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Последнее: Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия. В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».

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