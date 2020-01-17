Палестинцы атаковали Израиль воздушными шарами

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия.
В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».
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Последнее: Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия. В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».
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