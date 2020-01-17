Белый дом попросил Пентагон построить еще 435 км стены на границе с Мексикой

Пентагон получил новый запрос от администрации Трампа на строительство примерно 435 км ограждения на границе США с Мексикой. Белый дом также попросил военных оценить стоимость и целесообразность этого строительства. Об этом в четверг заявил высокопоставленный сотрудник Министерства обороны.
Это сообщение Пентагона может вызвать недовольство демократов в Конгрессе, которые противостоят попыткам Дональда Трампа потратить миллиарды долларов на оборону, чтобы выполнить обещание, сделанное им в 2016 году и построить стену на границе с Мексикой.
Источник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Пентагон будет рассматривать просьбу администрации в течение еще примерно двух недель. Он добавил, что предыдущие просьбы Министерства внутренней безопасности по поводу строительства ограждения удовлетворялись Пентагоном лишь частично.
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Последнее: Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия. В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».
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