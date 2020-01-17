Политика: Величие РФ оказалось в силе и достоинстве

Путин сформулировал главный принцип динамичного развития РФ – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более, деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обращался не столько к депутатам, сенаторам или к элитам, сколько к народу. «Президент выступал как лидер нации, который формирует стратегические задачи развития», – подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе «Послание президента – задачи 2020», который прошел в четверг в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«Стратегические задачи президент основывает на моральных ценностях – ценностях воспитания, семьи, и на необходимости обеспечить достойный уровень жизни». А фраза главы государства «величие РФ неотделимо от достойной жизни каждого гражданина» указывает именно на достоинство граждан, а «не так, как обычно принято у нас понимать величие страны – боеголовки, ракеты и так далее», считает эксперт.

«Когда Путин говорит о величии страны, он обязательно это сопрягает с достоинством гражданина», – указывает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. «Мы можем воспринимать величие РФ по-советски: величие такого рода, когда оно осуществляется за счет низкого уровня жизни, когда оно осуществляется за счет угнетения прав и свобод граждан и их внутреннего достоинства. Это величие нам не нужно», – подчеркнул политолог.

Послание президента четко укладывается в стратегию Путина, о которой он говорил еще в начале 2000-х годов, отметил Матвейчев. В той же логике возрождения величия России, сопряженного с соблюдением интересов граждан, были выдержаны и майские указы Путина, и национальные проекты, указал политолог. Но послание 2020 года отличалось принципиальной новизной, сошлись во мнении участники круглого стола.

Россия уходит от кризисной модели 1993 года

«Президент в своем обращении к Федеральному собранию говорил о новом балансе – балансе развития и стабильности», – отметил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Скорее даже, речь идет о двух балансах – о сочетании устойчивости и развития, и о балансе ветвей власти», – добавила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования института, имея в виду поправки в Конституцию, которые предложил президент.

«Госдуме предлагается придать полномочия уже не по согласованию, а по утверждению кандидатуры премьер-министра и министров, – напомнил в этой связи Кузнецов. – И, на мой взгляд, более важный, и действительно радикальный шаг: верхней палате парламента предложили полномочия по согласованию руководителей силового блока. Это историческое решение – ведь, и при царском режиме, и при большевиках, и в последние четверть века, именно силовики – это то, что никогда не отпускала центральная власть».

Фактически мы видим отказ от кризисной модели суперпрезидентской республики «а-ля 1993 год», мы наблюдаем переход к более гибкой, сбалансированной и открытой для граждан системе управления, указал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Необходимы некие политические институты, которые обеспечит механизм контроля над бюрократией (а логика политического поведения принципиально отличается от чиновничьей). Парламент, собственно, для этого и создан», – отметил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

При этом, заметил Глеб Кузнецов, «накануне много говорилось о том, что РФ движется к парламентской республике, но это безусловно не так». «Президент был и остается высшей, последней инстанцией, – согласился Мартынов. – Если Госдума утвердит министра, который не справится с обязанностями, то президент – это тот, кто всегда может выправить ситуацию». Поправки в Конституцию подразумевают не столько расширение полномочий, сколько повышение ответственности Госдумы и Совфеда, полагает эксперт.

Важно, что полномочиями по обсуждению кандидатов в силовой блок поделились именно с палатой регионов, заметил Кузнецов. «И то, что функции Госсовета будут прописаны в Конституции, означает, что большее значение получают и участники Госсовета – главы регионов», – отметил политолог. Причем, добавил Кузнецов, президент говорил об усилении регионов не только в «конституционной» части своего послания. Например, в той части, что касалась развития образования, президент говорил об укреплении региональных вузов, о том, что там должно появляться больше бюджетных мест.

Кроме того, больше прав получит судебная власть, заметил Кузнецов, напомнив, что у Конституционного суда также расширятся полномочия – он сможет оценивать любой законопроект как на уровне центральной, так и региональной власти. Итого, меняется компетенция законодателей, местной исполнительной власти (включая муниципалитеты), и судей.

Многим придется уйти

«И к чему все это приведет?», – поинтересовался кто-то из участников круглого стола. «Это приведет к изменению меры ответственности каждого чиновника, каждого депутата, за то, что они делают, – ответил Кузнецов. – Очень часто фраза «президент за все не отвечает», означает: «я – губернатор, депутат, чиновник, – не отвечаю ни за что». Теперь так говорить не получится».

Кроме того, перед системой государственной власти поставлена новая цель, отметил Глеб Кузнецов. «Если ранее акцент делался на стабильности, на каком-то консерватизме, охранительстве, то теперь ставится задача: обеспечить развитие, динамику, обеспечить более быстрое прохождение инновационных идей и инициатив – как в экономике, так и в социально-политической сфере», – заметил глава экспертного совета ЭИСИ. При этом, добавил Кузнецов, задача состоит в том, чтобы обеспечить динамику без потери стабильности.

Сейчас политический класс «должен ориентироваться на послание президента, и для себя сформулировать – какие проблемы мы сами создаем, с чем мы должны бороться», – заметил Алексей Чеснаков. По его мнению, «власть, и правящая партия, и администрация президента, и Госдума (которая скоро должна получить новые полномочия) – призваны выступить в качестве достаточно жестких контролеров за исполнителями – и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

«Президент недаром говорил о том, что речь идет о публичной власти. Несколько уровней власти объединяются в обеспечении единой задачи – обеспечить высокий уровень благосостояния людей, – подчеркнул Чеснаков. – Это долгосрочный тренд, в процессе которого мы должны зафиксировать ежегодные результаты, а может, даже ежемесячные».

Послание президента открыло «диалог с гражданским обществом, диалог с людьми, которые должны сами определять, какой чиновник, по их мнению, не выполняет цели, указанные в послании, какая политическая организация не соответствует тем целям, которые ставит президент», подчеркнул эксперт. В этом смысле, следующий год будет показательным, полагает Чеснаков. «Не все из тех, кто сегодня громко заявляет о приверженности идеям президента, смогут их реализовать, – считает директор Центра политической конъюнктуры. – Тогда их политическое будущее должно быть закрыто. Внутри политического класса должен пройти отсев: если ты не выполняешь задачи, которые поставил глава государства в послании, ты должен уйти».

Высказанная в послании идея закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство и вид на жительство для высших чиновников, парламентариев и судей – это своего рода сигнал: «Если вы хотите оставаться элитой, будьте лояльны», указал в свою очередь Михаил Ремизов.

Послание – дорожная карта нового правительства

Но, как еще раз отметили участники обсуждения, главным адресатом послания были не элиты, а народ. Президент, говоря о необходимости обеспечить достойную жизнь граждан, имел в виду три задачи, полагает Олег Матвейчев.

«Во-первых, это повышение материального уровня жизни россиян – на что нацелены меры по борьбе с бедностью и «поддержка семьи в широком смысле» – индексация пенсий, меры по поддержке многодетных семей и так далее. Во-вторых, это обеспечение равенства перед законом. В-третьих, это уважение к мнению граждан – отсюда и повышение роли местного самоуправления, и «народный бюджет», и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию», – перечислил политолог.

Во многом, реализация этих задач ляжет на новое правительство Михаила Мишустина, «которое можно назвать «правительством реализации послания президента», – заметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Матвейчев подхватил этот тезис, отметив, что «дорожная карта для правительства Мишустина уже обозначена и в послании, и в майском указе президента».

«Я думаю, что очень скоро мы увидим масштабную, быструю и эффективную цифровизацию, учитывая то, что Мишустин в этом – дока», – сказал Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД. Стоит напомнить, что Владимир Путин в своем послании в среду, в частности, предложил проект «Доступный интернет» – обеспечить по всей РФ бесплатный доступ к значимым интернет-сервисам. Президент говорил о «цифровой трансформации реального сектора экономики» и цифровизации российской школы.

«Второй прорыв, который надо ожидать от правительства, касается улучшения инвестиционного климата, дебюрократизации многих сфер, – чтобы бизнесу было проще работать», – добавил Матвейчев. Это поможет реализовать задачу, которую Путин поставил в том числе и правительству – создать условия для стимулирования инвестиций.

Третий пункт, указал собеседник, это выполнение «социального плана» действий, обозначенного президентом – увеличение и продление срока материнского капитала, поддержка малоимущих семей с детьми и т.д., на что, по оценкам экспертов, должно быть выделено 400-500 млрд рублей. «Это деньги вполне реальные, они у нас есть. Все будет сделано в срок», – подчеркнул Матвейчев. Вообще, добавил он, послание заложило планы на десятки лет вперед.

«В общем и целом, послание президента стало «заливкой фундамента» под то государство, которое мы все хотели бы видеть», – резюмировал в заключение дискуссии Алексей Мартынов.

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Последнее: Путин сформулировал главный принцип динамичного развития РФ – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более, деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента. Президент Владимир Путин во время послания […]