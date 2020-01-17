Мнение: Мишустин утвержден премьер-министром

1. Сегодня Мишустина официально утвердили премьер-министром в Госдуме. ЕР единогласно за. КПРФ единогласно воздержалась. Состав правительства должен быть объявлен в ближайшее время.
2. Медведев остается руководителем ЕР, и если ничего не поменяется, то формально именно он поведет ЕР на следующие парламентские выборы.
3. Мишустин в Госдуме заявил о "своей политике", которая будет заключаться в борьбе с бедностью и облегчение условий для бизнеса, но пенсионную реформу он трогать не будет, как и НДФЛ.
4. Нового премьера уже разоблачают, указывая на то, что тот скрывал владение элитным особняком на Рублевке.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: 1. Сегодня Мишустина официально утвердили премьер-министром в Госдуме. ЕР единогласно за. КПРФ единогласно воздержалась. Состав правительства должен быть объявлен в ближайшее время.2. Медведев остается руководителем ЕР, и если ничего не поменяется, то формально именно он поведет ЕР на следующие парламентские выборы.3. Мишустин в Госдуме заявил о "своей политике", которая будет заключаться в борьбе с бедностью […]
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