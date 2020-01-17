Нацполиция открыла производства из-за возможной слежки за Йованович в Украине

Наиональная полиция начала расследование возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Украинские правоохранители приняли такое решение после публикации членами Палаты представителей Конгресса США переписки американского бизнесмена Льва Парнаса с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощниками президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.
«Позиция Украины – не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства», – подчеркнули в пресс-службе.
Национальная полиция Украины по факту публикации переписки начала уголовные производства по ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления, добавили в ведомстве.
«В соответствии с международными механизмами, Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество», – отметили в МВД.
Министерство опубликовало фрагмент переписки Парнаса в переводе на украинский язык. Скриншот: mvs.gov.ua
Бизнесмен Парнас арестован в октябре 2019 года. Его подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.
Йованович была послом с 2016 года. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка является плановой.
25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, призванного определить, есть ли основания для импичмента Трампа, была опубликована стенограмма июльского разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что «от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие». Зеленский ответил, что на «100% согласен» с тем, что Йованович – «плохой посол».
Американские дипломаты выступили в поддержку Йованович после критики Трампа.
В ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления Трампа на Госдепартамент.
5 ноября Трамп заявлял журналистам, что Йованович – вероятно, «очень хорошая женщина», но он ничего о ней не знает.
15 ноября он раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Наиональная полиция начала расследование возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Украинские правоохранители приняли такое решение после публикации членами Палаты представителей Конгресса США переписки американского бизнесмена Льва Парнаса с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Британия отказалась выдать РФ обвиняемого по делу о коррупции в Следственном комитете / 10 декабря
- Активистов «Движения» задержали в здании ГИБДД. Они спросили о деле их соратника, которого сбила машина ФСО / 25 ноября
- В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО / 4 декабря
- Главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву 13 января / 10 января
- ЭИСИ опубликовал новый мониторинг лучших практик управления / 3 декабря
- Тина Кароль показала фигуру в черном боди / 13 января
- Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 10 человек / 12 декабря
- Телегин назвал причину развода с Пелагеей / 28 декабря