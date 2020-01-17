Мнение: Кипучая деятельность

Судя по всему, никакого референдума по поправкам в конституцию не будет. Речь идет об опросе. Опрос будут проводить примерно так же, как проводили его в Екатеринбурге, когда там возникли протесты по поводу строительства церкви в парке. Трудно сказать, насколько легитимным является опрос при изменении основного закона страны, но если вспомнить что нынешний тоже был принят в весьма спорных обстоятельствах, практически сразу после подавления восстания в Москве в 93 году, то почему бы и нет.

Кстати, никто уже не вспоминает прежней клятвы Путина про категорическое неприятие изменений в конституцию, которую он дал в 2005 году: "Я считаю, что самым главным элементом в укреплении российской государственности на сегодняшний день является стабильность. Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны — Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен"

Конечно, всегда можно сказать, что прошло время, теперь можно, но клятва — штука такая, раз ты обещал, то обязан выполнять. Если вариантов уже не остается, то уйди — и пусть кто-то другой, который клятву не давал, сделает то, чему пришло время. Мы наблюдаем третье клятвопреступление Путина за довольно короткий срок: первую клятву он нарушил, когда дал ее русскому населению Украины ("И пусть кто-то попробует в них стрелять"), вторую он преступил, когда повысил пенсионный возраст, теперь нарушена третья.

Во всех сказках человек-клятвопреступник в конечном итоге получает откат и возмездие. Что, конечно, правильно, но реальная жизнь всё-таки не сказка. Но если карма есть, то рано или поздно она всё-таки накроет.

Сами поправки, как можно понять, уже подготовлены. Конституционная комиссия, которая их должна якобы разработать и принять, состоит по большей части из людей, с юридическими вопросами знакомых слабо. Писатель Прилепин, казачий атаман Долуда, всевозможные спортсмены-чемпионы и прочие выдающиеся правоведы слегка разбавлены юристами, но скорее всего, их задача — изобразить кипучую деятельность и аккуратно, высунув язык, в точности переписать то, что им принесут из администрации.

Опрос должны провести до 1 мая. Припекает основательно, потому и спешат. Логика, конечно, есть — Путин очень хочет максимально сократить переходный период, отдавая себе отчет в том, что это крайне волнительное время. Но проблемы начнутся потом — когда в новый каркас нужно будет запихивать старую квашню.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Судя по всему, никакого референдума по поправкам в конституцию не будет. Речь идет об опросе. Опрос будут проводить примерно так же, как проводили его в Екатеринбурге, когда там возникли протесты по поводу строительства церкви в парке. Трудно сказать, насколько легитимным является опрос при изменении основного закона страны, но если вспомнить что нынешний тоже был принят […]