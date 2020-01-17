Иранцы забирали «на память» и как металлолом вещи с места катастрофы самолета МАУ – член украинской группы

Украинские специалисты увилели на месте крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» посторонних, которые собирали вещи и обломки борта. Об этом директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин заявил в видеокомментарии, обнародованном пресс-службой института 16 января.

По его словам, украинские специалисты получили доступ к так называемому ангару, где находились обломки самолета, во второй половине дня 9 января, а к месту крушения – 10 января.

«Предоставили нам возможность посмотреть на остатки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, это просто куча бульдозером сгребенных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно. Но они (иранцы. – «ГОРДОН») работают только до 16.00 по местному времени, поэтому мы были ограничены временем», – сказал он.

Рувин отметил, что после этого украинская группа провела совещание, определив объем работ; специалисты разделились на подгруппы.

«Первая группа – это сотрудники Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судам. Они утром [10 января] поехали смотреть «черные ящики» и проводить выемку разговоров между наземными службами и экипажем самолета. Вторая группа – это сотрудники Министерства внутренних дел, которые занимаются индентификацией тел, спеуиалисты по ДНК-анализу. Они поехали в Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы Ирана, где проводилась идентификацией останков. Остальные поехали на место складирования обломков самолета», – сообщил он.

Часть украинских специалистов поехала на место крушения самолета.

«На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа – иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки – кто сдавал в металлолом, кто себе на память брал», – сказал он.

Затем эксперты начали складывать части самолета, отметил Рувин.

«Первый вопрос, который мы задали с утра: «Где нижняя часть самолета, где кабина пилотов?». Потому что так, внешне, мы не увидели. Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Однако кабину нам потом довезли, кусочек передней части… еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли», – подчеркнул он.

Директор КНИИСЭ добавил, что позже на месте крушения самолета украинские эксперты обнаружили останки кресел на месте крушения самолета.

«Мы нашли четыре остатка кресел и забрали их», – сказал он.

По словам Рувина, украинские эксперты также искали мобильные телефоны и планшеты пассажиров.

«Мы спросили, где могли находиться мобильные телефоны или какие-нибуть гаджеты, на которых премиущественно в последние минуты пишут СМС, чтобы можно было понять, что случилось… И на месте, где уже складывали обломки, нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, карточками. В них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Затем уже при осмотре каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства», – сказал он.

Затем обнаруженные элементы разложили таким образом, как они были в самолете, добавил директор КНИИСЭ.

«Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь… и мы при свете уже прожекторов нашли места, где мы увидели действие поражающих элементов – ракеты. Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали: «Завтра будем разбираться». Утром – мы договорились, что к 9.00 приедем – нас уже не пускали», – сказал Рувин.

По его словам, украинские эксперты смогли пройти на место крушения около 11.00.

«Никаких представителей уже не было. Было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета с комплекса Тор М-1 иранских ВВС», – сообщил Рувин.

Он добавил, что после того украинцы продолжили работу, они фиксировали все, что увидели на месте крушения; также в Иране продолжали работать эксперты, которые занимались идентификацией тел.

ВИДЕОВидео: Рувин Александр Григорьевич — КНИИСЭ / YouTube

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших при крушении украинцев, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их тела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинские специалисты увилели на месте крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» посторонних, которые собирали вещи и обломки борта. Об этом директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин заявил в видеокомментарии, обнародованном пресс-службой института 16 января. По его словам, украинские специалисты получили доступ к так называемому ангару, где находились обломки самолета, во второй […]