Гаджеты: Zanco tiny t2 — самый крошечный телефон в мире (4 фото + видео)



В эпоху всесторонней миниатюризации размеры телефонов, призванных удовлетворять повседневные потребности, становятся все меньше, а возможности гаджетов расширяются. Самый маленький телефон в мире модели Zanco Tiny T1 был представлен в 2017 году и завоевал немало поклонников. В этом году разработчики представили на краудфандинговой площадке Kickstarter обновленную версию телефона Zanco Tiny T2, остающуюся самой маленькой моделью в мире, но получившую новые функции.

Габаритные размеры модели Zanco Tiny T2 составляют 6 х 3 х 1,6 см (первая модель 4,6 х 2,1 х 1,2), а масса почти в два с половиной раза превышает массу базовой модели: 31 грамм по сравнению с 13 граммами. Однако увеличение размеров и массы было вызвано введением более широких функциональных возможностей. В первую очередь — это увеличение времени автономной работы за счет увеличения емкости батареи в 2,5 раза с 200 до 500 мАч (до 7 дней в режиме ожидания). Кроме того введение модуля Bluetooth 3.0 и поддержка работы 3G значительно расширило возможности телефона.



Аппаратная часть смартфона построена на процессоре MediaTek MT6276A, отличающимся низким потреблением энергии. TFT -экран телефона получил диагональ один дюйм и разрешение 128х96. На задней поверхности установлена камера 0,3 Мп со вспышкой. Крошечные габариты позволят вести скрытую фото и видеосъемку, а информацию хранить на карте памяти Micro SD емкостью до 32 ГБ. Собственная память телефона 128 МБ, оперативная память 64 МБ.

В Zanco Tiny T2 предусмотрено использование стандартных универсальных приложений будильника, календаря, калькулятора, файлового менеджера, диспетчера задач и блокнота. На телефоне можно устанавливать старые, но увлекательные классические игры: Tetris, Snake и Doodle Jump.



Встроенное радио и поддержка MP3 превращает телефон Tiny T2 в крошечный проигрыватель, способный транслировать аудио файлы на беспроводные наушники. Предусмотрен разъем USB. В настоящее время на Kickstarter уже собрано 29,5 тысяч долларов при необходимых для запуска 10 тысячах долларов, а до конца этапа сбора инвестиций осталось еще 4 недели.

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