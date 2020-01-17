Зеленского призвали разблокировать «ВКонтакте» и уволить премьера Украины

На сайте украинского президента зарегистрированы петиции о возобновлении работы российских интернет-ресурсов и об увольнении главы правительства Украины Алексея Гончарука.
В первой петиции предлагается принять закон о «возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний».Речь идет о mail.ru, vk.com, yandex.ru и других, передает ТАСС.
Подчеркивается, что «многие из этих ресурсов очень нужны» жителям Украины, а их «блокирование нецелесообразно». Указывается, что данные ресурсы «не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом».
Во второй петиции предлагается уволить Гончарука. Его обвиняют в «профессиональной непригодности», «подрыве доверия к государственной власти» и ее дискредитации.
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