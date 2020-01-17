Даша Жукова потратит более 400 миллионов на свадьбу с греческим олигархом

Даша Жукова, несмотря на то, что уже замужем, готовится к пышной церемонии свадьбы с греческим олигархом. Бывшая супруга Романа Абрамовича планирует потратить на мероприятие более 400 миллионов.

Минувшей осенью Жукова стала законной женой Ставроса Ниархоса, однако само бракосочетание с миллиардером не отличалось богатством и шиком. Теперь, спустя несколько месяцев после достаточно скромной вечеринки, новое свадебное пати поразит своей роскошью. Как сообщают СМИ, торжества проведут в Швейцарии — на одном из самых престижных и дорогих курортов. Красочный отель у горного озера со стоимостью номеров порядка тысячи евро в день примет многочисленных гостей праздника. Всего только за аренду гостиницы Жукова заплатит 5,8 миллиона евро, что в переводе на российскую валюту составит свыше 400 миллионов рублей.

Кроме изысканной кухни, отель предложит молодожёнам и гостям огромный, величиной в два квадратных километра спа-салон, катание на коньках, кёрлинг и гольф, а также отличные бобслейные трассы для любителей активного отдыха. Всего на свадьбу приедут около 500 человек, среди которых будут знаменитые артисты, спортсмены, топ-модели. А вот журналистов на мероприятие не пустят, как прокомментировали представители отеля, где состоится свадьба, безопасность и конфиденциальность будет обеспечена на самом высоком уровне.

Интересно, что данные о том, будет ли среди приглашенных и экс-муж Жуковой, Абрамович, доподлинно не известно. После расставания три года назад, пара сохранила хорошие отношения и часто вместе проводит время с их двумя детьми. Не отказывает российский миллиардер бывшей супруге и в помощи с ее собственными бизнес-проектами.

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Последнее: Даша Жукова, несмотря на то, что уже замужем, готовится к пышной церемонии свадьбы с греческим олигархом. Бывшая супруга Романа Абрамовича планирует потратить на мероприятие более 400 миллионов. Минувшей осенью Жукова стала законной женой Ставроса Ниархоса, однако само бракосочетание с миллиардером не отличалось богатством и шиком. Теперь, спустя несколько месяцев после достаточно скромной вечеринки, новое свадебное […]