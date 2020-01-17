Путин заявил, что Россия исполняет все решения ЕСПЧ. Это неправда, и он сам подписал закон, позволяющий вердикты ЕСПЧ игнорировать

Президент России Владимир Путин объяснил намерение отказаться от прописанного в Конституции приоритета международного права тем, что Европейский суд по правам человека «иногда выносит явно неправовые вердикты». При этом он заявил, что РФ выполняет все решения ЕСПЧ.

«Иногда и тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения, вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

В данном случае президент либо плохо информирован, либо сознательно дезинформирует членов рабочей группы. 15 декабря 2015 года Путин собственноручно подписал поправку в закон, позволяющую Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции ЕСПЧ.

Закон позволяет не выполнять решение ЕСПЧ, если оно не соответствует Конституции России. Само это положение прямо противоречит 15-й статье первой главы Конституции РФ, в которой сказано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Ни в одной другой стране Совета Европы возможности неисполнения решения ЕСПЧ не предусмотрено.

На сегодняшний день Конституционный суд постановил отказать в исполнении двух решений ЕСПЧ:

«Анчугов и Гладков против России»

В 2013 году ЕСПЧ вынес решение по делу «Анчугов и Гладков против России» и установил нарушение российскими властями Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с лишением граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, права избирать и быть избранными. В 2016 году Конституционный Суд постановил, что общие меры про этому решению не подлежат исполнению.

Дело ЮКОСа

В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в размере 1,8 млрд евро за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. В 2017 году Конституционный суд постановил, что РФ может не выплачивать компенсации.

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