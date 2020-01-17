Мнение: Плодитесь и размножайтесь. И никаких референдумов!

Пока Путин не дал элитке более серьезного повода для комментариев и, главное, дум о будущем, отставив правительство, все активно комментировали послание президента. И это веселило больше самого выступления.

Глава Минздрава Скворцова заверила, что мощностей роддомов хватит в случае роста рождаемости. А патриарх Кирилл призвал рассчитывать не на помощь государства, а воспитывать сознание людей, чтобы они готовы были к ограничению своего комфорта ради счастья иметь большую семью (иерархи РПЦ, безусловно, пример готовности к самоограничению).

Лидер ЛДПР Жириновский быстро подобрал дату народного голосования по поправкам – 13 сентября – ближайший Единый день голосования.

Глава ЦИК Памфилова дала понять, что и ЕДГ ждать не нужно: Центризбирком «в любой момент, когда назреет необходимость» готов организовать народное волеизъявление в любом формате, не обязательно референдума.

Народ тут же начал язвить в комментариях: по повышению пенсионного возраста, против чего выступали более 90% граждан, референдум организовать было невозможно, а по прихоти Путина – пожалуйста.

Путин и не говорил ни про какой референдум, перепугался пресс-Песков, президент предлагал голосование!

А нам в СерпомПо кажется, что нечего и с голосованием заморачиваться. Да и ЦИК не надо подключать. Лучше взять на вооружение передовой опыт московского мэра Собянина с его «Активным гражданином». Беспроигрышный вариант! Московско-собянинские активные граждане всегда поддерживают все инициативы мэра практически с чеченским результатом.

И рожают в Москве, кстати, больше, чем в других регионах! В 2019 году столица даже стала рекордсменом по рождаемости. (https://tass.ru/obschestvo/7514165)

Короче, плодитесь и размножайтесь! А Конституцию и без вас поправят. Как разобрались с правительством.

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Источник: СерпомПо

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