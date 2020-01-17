VOAэкспресс 16 января 2020

Торговое соглашение с Китаем: что дальше?

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в среду подписали соглашение, призванное разрешить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Пекин приветствовал заключение промежуточного торгового соглашения с США, но предупредил, что двум странам еще предстоит много работы над рядом ключевых проблем.

Послание Путина

Обычно в послании президента России Федеральному Собранию иностранных экспертов интересует его оборонная и внешнеполитическая части: с кем Россия намерена дружить крепко, а с кем не очень, какое оружие упомянуто, кого Кремль считает ответственным за то, что в мире неспокойно, и т. д. Однако в этом году главные новости обращения Владимира Путина к российскому парламенту пришли с внутриполитического фронта.

Политологи в США, к которым обратились за комментариями репортеры Русской службы «Голоса Америки», увидели в инициативах главы российского государства закрепление авторитаризма в России и желание Владимира Путина держать все под личным контролем в любой ипостаси.

Реакция на послание Путина в Киеве.

Кибератака на «Бурисму»

Президент США Дональд Трамп, возможно, обсудит предполагаемые хакерские атаки на украинскую энергетическую компанию Burisma в ходе следующей беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в четверг представитель украинских властей рассказал, что Киев обратился ФБР за помощью в расследовании атак, о которых стало известно на этой неделе, когда американская компания в сфере кибербезопасности сообщила, что российские военные хакеры пытались похитить электронную переписку сотрудников Burisma.

Проекты «Голоса Америки»

В сегодняшнем сюжете проекта «Она» – история предпринимательницы Келли Карнс, которая, не испугалась общественного мнения и приняла решение никогда не иметь детей.

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