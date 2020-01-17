В Крыму проукраинскому активисту Приходько выдвинули новое обвинение – адвокат

Арестованному в аннексированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько выдвинули новое обвинение. Об этом 16 января «Крым.Реалии» рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

«Возбудили еще по одной статье и в одно уголовное дело соединили. По сути, ему добавили еще одну статью», – заявил адвокат.

По его словам, Приходько добавили обвинение по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса России.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября 2019 года, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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