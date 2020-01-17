Мнение: «Благодарим всех за отставку»

Вчерашняя новость об отставке правительства, безусловно, произвела фурор. В шоке были не только политики, граждане, депутаты местного и федерального значения, но и министры, которые, как мне показалось, информацию о своей отставке узнали одновременно со всей страной. Новость облетела весь мир, а заголовки крупных СМИ всех передовых стран выглядели примерно одинаково. Смешнее всего на этом фоне было наблюдать за группами «навальнистов», которые почему-то праздновали победу, назвав запланированную отставку своей заслугой.



О какой такой заслуге идет речь – непонятно. Штабы почти не ведут активности. Запал Навального уже давно не тот. Леша, как говорится, всё. Сдулся мыльный пузырь его амбиций, комок гнева, горящий внутри, уже давно не греет. Западу он в какой-то момент надоел. То ли в возрасте дело, то ли денег мало платить стали. Да и самому Навальному все больше хочется проводить время с дочерью. И желательно в Америке, ибо только оттуда ему, князю, хорошо видны недостатки нашей жизни в суровом русском климате.

Честно говоря, он действительно утомил публику своими громкими речами, которые, по факту, никогда не подкреплялись действиями.

Поговаривают, что Запад давно искал ему замену. И, если верить слухам, даже нашел. В лице Егора Жукова, чье имя еще совсем недавно начало звучать из каждого утюга.

Молодой амбициозный уверенный в себе мальчишка, совсем еще глупый, в виду отсутствия жизненного опыта, но такой уверенный в том, что мир добр и справедлив, а оппозиционеры — святые люди. Без наворованных дач, без крышевания кладбищ, без огромных хат в центре Москвы. Нищие, но святые люди, которые просто хотят, чтоб всем и каждому тут было хорошо.

Такого парня обработать легче всего, особенно после того, как ему, холеному, пришлось немного подумать в СИЗО и выпить чаю с Оксимироном прямо на кухне родительской квартиры. Как вы думаете, кто готовит мальчика на то, чтобы свергнуть с трона старого оппозиционного короля?

Никто иной как мсье Венедиктов, не отличающийся честностью речей и благородностью взглядов. Где намазано как говорится, туда и сяду. И при помощи чего? Конечно, Эха Москвы, где уже вчера Егор Жуков взял небольшое интервью у Ходорковского в рамках своей СОБСТВЕННОЙ передачи с необычным названием «Условно Ваш».

Красиво жить, не запретишь, правда?

В прямом эфире Жуков спросил у Михаила Борисовича о том, «что будет дальше?». Ходорковский, конечно, неустанно поливал грязью все, что есть в нашей стране. Повторюсь, потому что издалека это делать намного удобнее.

Кстати, не так давно среди политологов появлялась версия, что на замену Навальному пока что претендуют две кандидатуры: Жуков и, как ни странно, Дудь. И тот, и другой получают от Ходорковского разные плюшки.

Дудь — премию, а Жуков (возможно) передачу на "Эхе-Москвы". Давануть на Венедиктова, который, как известно, будет целовать любую руку, которая ему платит, не составило бы особого труда.

Время уставшего от всего Алексея Навального – вышло. Западу нужна молодая кровь и новые амбициозные кадры для успешного раскачивания маятника.

Источник: Теория элит

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