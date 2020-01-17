350 тысяч сирийцев покинули Идлиб с начала вторжения, возглавляемого Россией

Около 350 тысяч сирийцев, преимущественно женщин и детей, бежали из провинции Идлиб с начала декабря, когда российские и сирийские правительственные войска начали новое наступление на последний регион, удерживаемый оппозиционными повстанцами. Беженцы сосредоточились в районах Сирии на границе с Турцией, сообщили в ООН в четверг.

Условия для жизни людей в Идлибе ухудшаются из-за возрастающей военной агрессии, говорится в последнем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Российские истребители и сирийская артиллерия обстреливают города и деревни при поддержке проиранских боевых группировок, пытаясь избавиться от оппозиции.

«Эта последняя волна перемещений усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Идлибе», — сказал Reuters Дэвид Суонсон, региональный представитель ООН по Сирии, базирующийся в Аммане.

Российские и сирийские самолеты возобновили бомбардировку населенных пунктов в анклаве оппозиции через два дня после начала перемирия, о котором накануне договорились Россия и Турция. Режим прекращения огня официально вступил в силу в минувшее воскресенье.

Российское Минобороны в четверг опровергло сообщения в прессе о бомбардировке гражданских объектов в Идлибе. В Москве заявили о том, что российские военные не совершали никаких полетов начиная с 9 января, когда была достигнута договоренность о перемирии, сообщает РИА Новости.

Местные жители и спасатели говорят, что десятки городов и деревень сейчас лежат в руинах после нескольких недель интенсивных авиабомбардировок.

В результате военной кампании, возглавляемой Россией, были разрушены десятки больниц и школ, сообщают международные агентства по оказанию гуманитарной помощи.

Карен Абузайд, следователь ООН по военным преступлениям в Сирии, в беседе с журналистами в Женеве заявил, что многие разрушенные или закрытые школы в районах, удерживаемых оппозицией, сейчас используются в качестве убежищ для жителей, покинувших свои дома из-за волны насилия.

Ранее из Идлиба к турецкой границе бежали еще около 400 тысяч человек.

Спасатели и местные жители сообщили, что в четверг российская и сирийская авиация бомбила опустошенный город Маарат аль-Нуман, один из основных центров провинции, который находится на главной автотрассе, удерживаемой беженцами. В среду в результате бомбардировки погибли как минимум 21 мирный житель, из них 19 человек стали жертвами бомбардировки рынка в городе Идлиб.

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