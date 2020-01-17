«Шизофрения» — NYPost раскритиковал Европу за то, что она покупает нефть у «автократий»

Несмотря на то что Европа остаётся самым громогласным критиком глобального потепления, на практике она является самым крупным импортёром горючих ископаемых, отдавая предпочтение таким «автократиям», как Россия, а также странам Персидского залива, пишет The New York Post. Это, по мнению журнала, говорит о «шизофрении» Европы, которая занимает двойственную позицию и по отношению к вооружённым силам США, одновременно хваля их и норовя «укусить за лодыжку».



Reuters

Несмотря на всю деятельность местных модных зелёных партий и амбициозную повестку в области альтернативной энергетики, Европа по-прежнему остаётся крупнейшим в мире импортёром нефти и природного газа. Объёмы нефтедобычи в Северном море и на норвежском побережье падают, поэтому Европейский союз без особого шума получает горючие источники энергии отовсюду, где может их найти, пишет The New York Post.

Сама по себе Европа обладает богатыми запасами ископаемых источников энергии. По всей видимости, там больше сланцевого газа, чем в США — в самом крупном производителе нефти и природного газа в мире на данный момент. Тем не менее в большинстве европейских стран горизонтальное бурение и фрекинг либо вообще незаконны, либо страдают от протестов и судебных процессов.

В результате, продолжает журнал, Европа практически полностью зависит от российской, ближневосточной и африканской энергии. Именно поэтому столкновение Вашингтона с Тегераном вкупе с радикальным снижением нефтедобычи в Иране и Венесуэле так напугало Европу.

ЕС, по большому счёту, неспособен гарантировать поставки невероятно важных для него энергоносителей с Ближнего Востока в том случае, если Иран закроет Ормузский пролив или будет создавать для проходящих через него судов невыносимые условия. Единственный гарант морской безопасности Европы — это флот НАТО (читай — флот США).

Россия Владимира Путина покрывает около трети потребности Европы в нефти, поэтому, по мнению The New York Post, в случае кризиса российский лидер может «установить фактический контроль над европейской экономикой».

Иными словами, Европа отказывается заниматься разработкой собственных месторождений и не собирается вкладываться в создание мощных вооружённых сил, способных гарантировать поставки из «проблемных и даже враждебных» источников. «Неудивительно, что традиционная европейская внешняя политика отражает эти безумные парадоксы», — отмечает издание.

Нужда в энергоносителях объясняет, почему ЕС так стремится сохранить ядерную сделку с «иранской теократией» и почему его так нервирует «антироссийская истерия», поднявшаяся в США после выборов 2016 года.

Европейцам также не по душе и администрация Трампа. По их мнению, нынешнее американское правительство непредсказуемо и демонстрирует националистические наклонности. При этом США уже не так сильно горят желанием влезать в горячие точки, чтобы защитить свободу мореплавания и полётов.

В результате, когда речь заходит об Америке и внешней политике, Европу охватывает шизофрения. С одной стороны ЕС не нравится зависимость от армии Вашингтона, но с другой стороны Европа на неё молится. ЕС громогласно отстаивает свободу и демократию за рубежом, но крайне трепетно относится к отношениям с нефтяными автократиями Ближнего Востока, ценности которого абсолютно несовместимы с европейскими.

Германия — как и её союзники — придерживается мнения, что «имперские» наклонности РФ угрожают автономии Европы. Однако в личных беседах Берлин уверяет Путина, что с радостью купит весь газ, который Москва готова им продать.

В итоге наличие у европейцев достаточного количества топлива зависит не от батарей, ветрогенераторов и солнечных панелей, а от «вспыльчивой» России, целого ряда нестабильных ближневосточных режимов и недооценённых ими вооружённых сил США.

Если бы европейцы были в ладах с логикой, то они бы сами взяли ответственность за свою судьбу. Подобные перемены привели бы к наращиванию вооружённых сил, в частности на море. Кроме того, они бы начали заниматься фрекингом и горизонтальным бурением. При этом европейцы сделали бы акцент на атомной энергетике, а также гидроэлектрических проектах — во всяком случае до тех пор, пока источники чистой энергии не станут рентабельными.

Европа, по мнению журнала, должна радоваться развитию нефтегазовой отрасли в США, так как это позволило диверсифицировать поставщиков и снизило мировые цены на энергоносители. При этом европейцам не стоит забывать и о том, что американские военные стоят на страже мировой коммерции.

«Однако это лекарство в Европе, очевидно, считается хуже самой болезненной зависимости от нефти и газа», — подчёркивает The New York Post.

Результатом же становится хаос. Европа читает нотации по поводу глобального потепления, параллельно любой ценой пытаясь наладить поставки ископаемых источников энергии. Тон в Европе обычно задаёт Германия, и именно она действует на этом фронте с наибольшим лицемерием.

Тем не менее проблема Европы состоит в том, что этот спектакль может быть близок к своему концу.

Американцы уже обладают достаточными запасами газа и нефти. Они потеряли интерес к «ближневосточному болоту» и местным нефтережимам. При этом им не нравится патрулирование мировых вод в интересах тех людей, которые одновременно и хвалят военных США, и норовят «укусить их за лодыжку». Вместе с тем, чем больше европейцы заискивают перед Россией, Ираном и странами Персидского залива, тем большее пренебрежение они получают в ответ.

«Быть одновременно и крупнейшим импортёром газа и нефти в мире, и самым громогласным критиком горючих ископаемых непросто, но Европе это удалось», — иронизирует The New York Post.

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