Ученые назвали 8 преимуществ регулярных оргазмов

Группа зарубежных исследователей перечислила 8 преимуществ частых оргазмов. По словам ученых, кульминация сексуального возбуждения благоприятно влияет на здоровье личностей с гипертонией.

Эксперты из Северо-Западного университета Иллинойса установили, что сильное чувство наслаждения помогает женщинам улучшить мышечный тонус тазового дна. Также у них увеличивается вагинальная смазка, что повышает половое желание. Другим бонусом является высокий шанс забеременеть, так как при сокращении мышц внутри полового органа сохраняется больше спермы. Если представительница прекрасного пола раньше партнера завершает процесс, то такая вероятность уменьшается. Как отметили ученые, регулярная интимная жизнь способна снизить кровяное давление так же эффективно, как и лекарственные препараты. Кроме этого, минимизируется возможность смерти от сердечного приступа, если секс присутствует хотя бы раз в неделю.

Немецкие эксперты обнаружили, что оргазмы оказывают в 10 раз лучшее воздействие, чем болеутоляющие средства. Половые акты в преклонном возрасте помогают выглядеть примерно на 7 лет моложе. Что касается мужчин, удовольствие влияет на профилактику онкологии предстательной железы.

Как заявили исследователи из Университета Южного Иллинойса, секс отлично борется с головной болью, а еще благодаря оргазмам продолжительность жизни повышается на 25 лет. Об этом стало известно по результатам 25-летнего эксперименты специалистов из Северной Каролины.

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